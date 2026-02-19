Flybondi canceló 90 vuelos y el Gobierno denunció «boicot» sindical por falta de combustible

El paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral tuvo un capítulo de extrema tensión en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Luego de que la aerolínea low cost Flybondi anunciara la cancelación de toda su programación para este jueves, el Gobierno nacional salió al cruce y denunció que la empresa fue víctima de un «boicot» orquestado por la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH).

Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que el ala sindical de los distribuidores de combustibles aeronáuticos se negó deliberadamente a cargar los tanques de los aviones de la compañía amarilla, dejándolos en tierra a pesar de contar con personal propio para operar.

La estrategia de Flybondi para mitigar el impacto del paro había sido trasladar toda su operación a Ezeiza, donde cuenta con el servicio de rampa propio (handling), esquivando así la huelga del personal de Intercargo. Durante la madrugada, la compañía logró operar nueve vuelos con destinos como Río de Janeiro, Florianópolis, Mendoza y Ushuaia.

Sin embargo, con el correr de las horas, los camiones cisterna dejaron de asistirlos. «La aerolínea está sufriendo un boicot. La falta de abastecimiento responde a una medida sindical, y no empresarial», sostuvieron desde el Ejecutivo Nacional en un comunicado.

El Gobierno remarcó que los distribuidores de combustible en Ezeiza sí estaban abasteciendo a otras empresas internacionales, mientras que Flybondi recibía combustible sin problemas en otros aeropuertos del interior, pero no en la principal terminal del país. En la cartera de Transporte apuntaron a YPF Aviación como la principal proveedora afectada por la medida gremial en esa terminal.

El bloqueo logístico generó un caos en el aeropuerto, dejando a más de 1.100 pasajeros varados en el área de preembarque y a cerca de 800 esperando en los mostradores de check-in.

Qué dijo Flybondi sobre la falta de combustible

A pesar de la vehemente acusación del Gobierno, la aerolínea emitió un comunicado oficial en donde nunca se refirió a un posible «boicot», pero sí atribuyó la suspensión a la «falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general».

En total, la compañía se vio obligada a cancelar 90 vuelos, afectando a más de 9.700 pasajeros que tenían boletos para volar este jueves.

Cómo afectó el paro general a los vuelos

Más allá de las acusaciones gubernamentales, la situación de Flybondi se sumó a un escenario de parálisis casi total en el sector aerocomercial argentino debido a la medida de fuerza de la CGT contra la reforma laboral: