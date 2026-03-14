Multaron por casi $230 millones a Flybondi por reclamos de pasajeros en el aeropuerto de Neuquén

En enero de este año, pasajeros que esperaban viajar a Buenos Aires en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón de Neuquén denunciaron a la empresa Flybondi por irregularidades en la cancelación de un vuelo. Este sábado, el Gobierno provincial confirmó que la empresa fue sancionada con una multa de $228.917.600 por incumplimientos en la atención e información a los usuarios.

Según informó el Gobierno, la sanción fue aplicada por la dirección provincial de Protección al Consumidor luego de verificar irregularidades en el mostrador de atención de la empresa. Se trata de la multa que se le aplica a la firma en la provincia.

Reclamos de pasajeros y una inspección que derivó en una multa millonaria a Flybondi

La actuación se originó a partir del Acta de Inspección N° 01/2026, realizada el 12 de enero. Inspectores dependientes del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos realizaron un control en el aeropuerto después de reiterados reclamos de pasajeros. El control se realizó sobre el vuelo F05301 con destino a Aeroparque.

Durante el procedimiento, se constató que varios usuarios solicitaban información sobre la cancelación del vuelo programado para las 9.30 y los inspectores verificaron que no había personal de la empresa para brindar respuestas.

Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón de Neuquén, donde inspectores verificaron irregularidades tras la cancelación de un vuelo.

El comunicado oficial indicó que se comprobó “la ausencia total de la empresa para brindar respuestas al consumidor”. En el lugar tampoco había cartelería con datos identificatorios, razón social, CUIT ni horarios de atención.

A partir de esas constataciones se imputó a la empresa por presuntas infracciones a los artículos 4° y 8 bis de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor. El Gobierno informó que la empresa presentó su descargo, que fue analizado por el Cuerpo Asesor Legal interviniente antes de resolver la sanción administrativa.

Neuquén se suma a un registro nacional que expone sanciones a empresas

Neuquén también confirmó su adhesión al Registro Nacional de Infractores (RENAI), una base pública que permitirá consultar sanciones aplicadas a empresas que incumplen la normativa de defensa del consumidor en todo el país.

«El registro se implementa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de los consumidores a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno. En la misma línea, la Constitución de la Provincia del Neuquén, en su artículo 55, garantiza estos derechos en el ámbito provincial», informaron.

Este registro público detallaron que incorporará información sobre las sanciones administrativas aplicadas a proveedores de bienes y servicios en todo el país, incluyendo razón social, CUIT, expediente, tipo de sanción y encuadre legal de la infracción.