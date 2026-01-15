Ola de vuelos cancelados de Flybondi: qué dijo la aerolínea luego de ser multada por el Gobierno

Este jueves la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció que labró actas de infracción contra Flybondi por la ola de vuelos cancelados. Sin dar explicaciones de los motivos de los viajes suspendidos, desde la aerolínea emitieron un comunicado oficial anunciando una nueva flota de aviones.

La ANAC indicó que multó a la low cost por «cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo», y anticipó que le cabrían infracciones adicionales, dado a que se «registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos» por parte de la empresa.

Según detalló el organismo, estas actas certifican la «ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios«.

En este sentido, precisaron que son el puntapié para iniciar un sumario administrativo y que, de comprobarse la responsabilidad de la aerolínea, podrían derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

Tan solo durante esta jornada, de los 47 vuelos que habían programados en el Aeroparque Jorge Newbery, unos 24 terminaron suspendidos.

El episodio se inscribe en una secuencia que se arrastra desde el fin de semana y para el lunes, la compañía low cost tuvo que cancelar 20 de los 76 vuelos previstos.

En lo que va del 2026 -es decir, a lo largo de los últimos 15 días- Flybondi ya acumula un total de 125 vuelos cancelados.

Qué dijo Flybondi luego de la advertencia de la ANAC

Desde la aerolínea emitieron un comunicado este jueves luego de dos semanas con varios inconvenientes en sus operaciones aéreas. Allí, la compañía indicó que » lamenta los inconvenientes ocasionados a los pasajeros de los vuelos impactados».

De acuerdo a lo que reveló Infobae, a la empresa aún no ingresaron formalmente las actuaciones de la ANAC, pero Flybondi sentenció que se encuentra «a disposición del organismo».

La compañía informó que sus servicios se encuentran en «proceso de regularización» tras las afectaciones registradas en parte de su programación durante los últimos días.

En esta línea, anticipó que durante la temporada alta incorporará cuatro aeronaves Airbus A320, «que hoy ya se encuentran operativas».

“De esta manera, y sumadas a su flota bajo modalidad dry lease, la aerolínea operará durante la temporada de verano con un total de 11 aeronaves bajo modalidad wet lease: 4 Boeing 737-800 NG y 7 Airbus A320″, añadieron.