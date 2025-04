¿Hay aumento? El monto de las Becas Progresar de Anses en mayo 2025

Con las Becas Progresar, que dependen de la Secretaría de Educación y la Anses, el Estado Nacional busca que los jóvenes terminen sus estudios y puedan formarse profesionalmente. Actualmente, existen tres líneas activas y son: Educación Obligatoria, Educación Superior, que incluye Enfermería, y Progresar Trabajo.

En términos generales, para solicitar estas becas se debe ser argentino, nativo, naturalizado o extranjero, con residencia legal de al menos dos años en el país, tener DNI y entre 16 y 24 años. Por último, la suma de los ingresos no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El monto de las Becas Progresar en mayo 2025

Las Becas Progresar de Anses tienen como objetivo acompañar a los jóvenes en la finalización de la educación obligatoria, en el estudio de nivel superior y en la formación profesional. En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano oficializó en octubre 2024 el último aumento para todas las líneas.

Con el objetivo de «fortalecer las trayectorias educativas de los beneficiarios», la Secretaría dispuso un aumento del 75% en el monto mensual de las becas, que pasó de 20.000 a 35.000 pesos en todas las líneas. Sin embargo, es importante recordar que el organismo en algunos casos retiene el 20% de la prestación hasta que se demuestre la regularidad.

A diferencia de otras prestaciones de Anses, las Becas Progresar no se actualizan mediante la fórmula de movilidad, sino que se actualiza cuando el Gobierno Nacional lo cree conveniente mediante una resolución puntual. De esta manera, salvo una resolución puntual, no habrá aumento en mayo 2025 y el monto seguirá siendo de 35 mil pesos mensuales. Aún no se difundió el calendario de pago del mes.

Cómo saber si cobro las Becas Progresar en mayo 2025

Los potenciales beneficiarios de las Becas Progresar de Anses pueden averiguar si acceden a las becas en mayo 2025. Para ello deben ingresar a la plataforma de Progresar o a la aplicación Mi Argentina con el CUIL y contraseña. Luego deben dirigirse a la sección “Mis Cobros”, donde el sistema indicará si hay pagos pendientes por recibir.