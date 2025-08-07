IPC de julio 2025: cómo impactará el dato de inflación en las prestaciones de Anses

Consultoras y entidades financieras proyectan un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 1,8% para julio 2025, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas Económicas (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). De ser así, te contamos en esta nota cómo impacta el dato en las distintas prestaciones sociales que paga la Anses.

IPC de julio 2025: el dato de inflación que se espera que informe el Indec

En el séptimo relevamiento del año, los analistas que participaron del REM estimaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 1,8% para julio 2025. Para los meses siguientes se espera una baja generalizada de las proyecciones de inflación, manteniéndose los guarismos mensuales siempre por debajo del 2%. Para todo 2025, proyectan una variación interanual de 27,3%.

El economista Orlando Ferreres, citado por NA, había adelantado que la consultora que encabeza prevé para el mes de julio 2025, que acaba de terminar, un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 1,8%. Analytica, por su parte, según Infobae, registró una variación mensual del 2,1 por ciento. Las estimaciones de Equilibra son similares: tanto el IPC Nivel General como el IPC Núcleo subieron 1,9%.

El IPC de julio 2025 y el impacto en las prestaciones de Anses

La actual fórmula de movilidad establece aumentos mensuales para las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses para ello toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera, el dato de julio marcará el incremento que tendrán los haberes de agosto, que se cobrarán en septiembre 2025. El Indec dará a conocer el dato el miércoles 13 de agosto 2025 a las 16.