Las fuertes lluvias provocaron un hundimiento en un puente de la Ruta 48 de Neuquén y obligan a desviar el tránsito

Las fuertes precipitaciones acaecidas en la cordillera de Neuquén provocaron un hundimiento en el puente ubicado cerca de la rotonda de acceso al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, sobre la Ruta Provincial 48. Los daños en la calzada obligaron a un corte y desvío del tránsito.

Según informó la Municipalidad de San Martín de los Andes, equipos de Vialidad Provincial trabajan durante la jornada de este sábado en el sector. El tránsito está cortado desde el área de Puentes de Luz hasta la rotonda de acceso al hospital.

Desvíos en la Ruta 48 de Neuquén y cortes en otras rutas del Parque Lanín

El gobierno local también informó que el transporte urbano de pasajeros sufre modificaciones para el ingreso al hospital por los inconvenientes registrados.

La Municipalidad comunicó que los servicios «Directo» y hacia el Barrio Intercultural ingresan por Ruta 62, desde la rotonda del campo de polo, luego transitan por Ruta Alternativa Norte, acceden al hospital y salen a la Ruta 40 por la rotonda de la virgen.

Los trabajos en el puente afectado de la Ruta 48. Foto: Municipalidad de San Martín de los Andes.

La Ruta Provincial 48 además sufre un corte a la altura de Quechuquina por un deslave. También dentro del Parque Nacional Lanín las autoridades informaron que «hay un corte total» en el camino de acceso a la seccional Lolog (Puerto Arturo).

Asimismo, el acceso al paraje El Contra se encuentra «intransitable» por el impacto de las condiciones climáticas. De la misma forma, la Ruta Provincial 62 camino a Curuhué Chico «está intransitable» por desborde de agua y la Ruta Provincial 61 está cortada a la altura de Piedra Mala por otro desborde.