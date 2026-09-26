Un desmoronamiento en un cerro de Neuquén sorprendió a una embarcación en medio de las fuertes lluvias

A causa de las fuertes lluvias que afectan a la región cordillerana de Neuquén desde el último miércoles, el cerro Macal tuvo un importante desmoronamiento en una de sus laderas. El deslizamiento sucedió en el trayecto lacustre que une Puerto Bahía Brava con el Bosque de Arrayanes de Villa La Angostura, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Desde el Parque Nacional aclararon a Diario RÍO NEGRO que «es una cuestión natural y no implica riesgos para habitantes». El área de prensa señaló que son situaciones «usuales» que se dan en la montaña ante temporales como el de esta semana. «En ese sector no hay pobladores ni uso público», remarcaron.

Las lluvias provocaron un deslizamiento en el cerro Macal, cerca de Villa La Angostura

De igual forma, el Director Provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, informó que «no hubo ningún tipo de intervención» porque se trata de «un lugar aislado que solo se puede ingresar por vía lacustre».

El funcionario agregó que las autoridades del Parque «están trabajando en otras circunstancias más específicas de la zona urbana» dado que el desmoronamiento no implicó inconvenientes.

El efecto de las intensas lluvias en el cerro Macal del Parque Nahuel Huapi.

«Esto ha pasado en toda la cordillera, en todos los corredores del país donde hay sectores que tienen modificaciones respecto a estos eventos climáticos con caídas de árboles, deslaves, etcétera. Pero como son sectores naturales no presentan un riesgo para la ciudadanía«, explicó Cruz.

Las imágenes del desmoronamiento fueron compartidas por un vecino al medio Diario Andino. Los registros, tomados desde una embarcación, muestran una caída de árboles y el arrastre de vegetación, además del ensanchamiento de una caída de agua de la zona.

El vecino también relató que no pudieron acercarse más la costa por la «presencia de árboles y otros elementos» flotando en el agua. Pese a esta situación, las autoridades reiteraron que no hubo inconvenientes ni personas afectadas.

La vegetación que quedó flotando en el lago Nahuel Huapi por el desmoronamiento en el cerro. Foto: Diario Andino.

En Villa La Angostura, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta nivel amarillo por lluvias fuertes para este sábado y domingo. En el área se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, pudiendo ser superados de manera local. No se descarta tampoco la posibilidad de «precipitación en forma de nieve» en las zonas más altas.