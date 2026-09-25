Crecidas y varias complicaciones en las rutas de Neuquén: lo que dejó el fuerte temporal de lluvia en la cordillera

Aluminé, una de las localidades más golpeadas por las intensas lluvias. Foto: Municipalidad de Aluminé.

El fuerte temporal de lluvias en la cordillera de Neuquén dejó imágenes impactantes de crecidas en ríos y arroyos, además de deslaves, desmoronamientos y caídas de árboles en las rutas de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene este viernes por la mañana una alerta nivel amarillo para todo el corredor cordillerano desde Villa La Angostura hasta Chos Malal y alrededores. Se prevé que por la tarde el tiempo mejorará.

Rutas del Parque Nacional Lanín afectadas por el temporal

De acuerdo al último reporte emitido este viernes a las 10 por Vialidad Provincial, en la Ruta Provincial 48, que une San Martín de los Andes con el paso internacional Hua Hum, hay un «corte preventivo hasta nuevo aviso». Desde el organismo informaron que hay equipos operando por «sectores poceados, barro y un desborde de alcantarilla». Durante la jornada de ayer hubo un deslave a la altura de Quilanlahue.

El paso Hua Hum permanece cerrado e intransitable hasta nuevo aviso. Foto: FM del Lago.

También en el sector conocido como Arrayán Largo de la Ruta Provincial 19, personal del Parque Lanín junto a operarios de Vialidad trabajaron en el despeje de árboles caídos. El último reporte indica que la ruta está habilitada, pero advirtieron que hay sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

La ruta 63, en cambio, permanece «intransitable» en el tramo que une la Ruta Nacional 237 con Villa Meliquina por acumulación de agua sobre la calzada.

Socavón en el puente Codihue sobre la Ruta 21 obliga a restringir la circulación

Las fuertes precipitaciones también provocaron un socavón en el puente Codihue, ubicado entre Caviahue y Las Lajas sobre la Ruta Provincial 21. Desde Vialidad informaron que el puente solo se encuentra habilitado para «vehículos livianos» y la circulación se mantiene en solo una mano.

Solo vehículos livianos pueden circular por el puente Codihue.

El Director de Defensa Civil de las Lajas, José Daniel Vergara, informó a Diario RÍO NEGRO que se encuentran monitoreando la situación del río Agrio y la de los arroyos que lo alimentan. Durante la mañana de este viernes, indicó que el caudal del arroyo Codihue y del río Agrio «ha bajado» y aguardan expectantes por una mejora climática.

Vergara explicó que el Agrío «se ha desbordado en parte», pero «no llegó tanto a los niveles de que pueda desbordar en la zona de Las Lajas«. «Dentro de todo, hoy tenemos una jornada tranquila», agregó.

El imponente Salto del Agrio después de las crecidas

La crecida del río Agrío también dejó la impactante postal del Salto del Agrio, la cascada de aproximadamente 45 metros ubicada a unos 18 kilómetros de Caviahue.

El Salto del Agrio después del temporal.

El imponente paso del agua también se vio en Moquehue, Aluminé y el sector conocido como Garganta del Diablo, cerca de las Coloradas. Desde la Municipalidad de Aluminé informaron que en un lapso de 13 horas el río Aluminé «aumentó su nivel 1,20 metros«. Organismos oficiales estimaron que en la región centro-sur de Neuquén hubo acumulados superiores a los 150 mílimetros.

Asimismo, en San Martín de los Andes, la municipalidad realizó tareas de prevención en el arroyo Pocahullo después de registrarse una importante crecida. Operarios realizaron reforzaron la margen del arroyo en una zona ubicada en pleno centro.

En sectores del barrio Hospital de Aluminé se registraron anegamientos y hubo una sobrecarga del sistema de rebombeo. Ante emergencias, el gobierno local informó que se debe comunicar al 2942 528988.

Las autoridades provinciales solicitan a la población mantenerse informada por los canales oficiales y acudir a las líneas de emergencia en caso de requerir asistencia. De acuerdo al SMN, por la tarde de este viernes el tiempo mejorará en toda la provincia.