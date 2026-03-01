ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Necrológicas de hoy, domingo 1 de marzo de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 1 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Ortiz, Estelinda

La Comunidad de la Escuela N 198 acompaña en este gran dolor a nuestra querida compañera Mirtha Zapata y a su familia por el fallecimiento de su madre. «Aquellos que florecen en nuestro corazón no pueden ser olvidados.»

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar