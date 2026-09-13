Un 2027 «en obra» y con sus primeras señales

Esta semana el gobernador Rolando Figueroa acordó con operadoras de Vaca Muerta un esquema de financiamiento que incluye el pago anticipado de regalías para pavimentar y reasfaltar un paquete de rutas centrales para la industria, en el corazón mismo de la formación no convencional.

La firma, que se demoró una semana, permitirá avanzar con la intervención de 160 kilómetros y replica, con matices, lo que ya se hizo el año pasado para impulsar la obra del llamado bypass de Añelo.

Figueroa describió este convenio como “inédito” y aseguró que las conversaciones con las petroleras no se limitan a la cuestión vial, sino que también pretenden alcanzar otras áreas, como los proyectos destinados al incremento de la superficie bajo riego de Neuquén.

Las obras acordadas por la Provincia se suman a las que ya se están haciendo con fondos propios o créditos externos y convivirán, probablemente, con las que se concretarán en la región de la Confluencia, entre las que se cuentan los nuevos ingresos de la capital neuquina.

La municipalidad que conduce Mariano Gaido también tiene sus propias iniciativas. Además de la emblemática ampliación de la avenida Mosconi o ex Ruta 22, se suman otros trabajos de relevancia, como el acceso norte, la extensión del paseo costero y la propuesta que se anunció para dejar asfaltada la totalidad de la ciudad hacia fines del 2027.

Con este panorama no es difícil imaginar que, al momento de votar el año que viene, la zona metropolitana y la que incluye a las principales localidades del corredor petrolero se encuentre “en obra”, sobre todo en materia de conectividad.

Si bien la inversión en infraestructura excede la cuestión electoral y responde con claridad a demandas estructurales, no se puede obviar que será un elemento central de la discusión pública local, sobre todo si se considera el contexto nacional y la política de ajuste sobre la obra pública que aplicó desde el inicio de su gestión el presidente Javier Milei.

La campaña, que todavía no tiene fecha de elecciones, luce más demorada que otras ocasiones en la provincia. Sin embargo, los últimos días dejaron algunos signos de reordenamiento.

Por un lado, en un congreso de Más por Neuquén, el presidente de ese espacio, Carlos Quintriqueo, realizó una invitación a los militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) para que se integren a su armado ante la posibilidad de que el histórico sello no compita por ninguna categoría.

La convocatoria no pasó desapercibida para el oficialismo provincial, de vínculo cercano con la nueva conducción del partido que desde el pasado miércoles está a cargo de Gabriel Álamo y Jorge Lara.

En simultáneo hubo otro pronunciamiento, aunque más desapercibido, que llamó la atención. En un video difundido en sus redes sociales, el flamante candidato de Primero Neuquén para la intendencia de Zapala, Diego Cristian Villegas, trazó un panorama que podría extenderse a buena parte de las localidades del interior camino al próximo turno electoral.

El postulante, que se mostró acompañado por el diputado provincial Claudio Domínguez, aseguró que la elección de ese municipio estará polarizada con “el candidato que ponga Carlos”, en referencia al actual intendente, Carlos Koopmann. “Van a ser ellos o nosotros”, afirmó.

El armado sugiere la posibilidad de esquemas con múltiples candidaturas locales, aunque con una misma referencia provincial.

Bajo el paraguas de La Neuquinidad, habría margen para generar modelos de competencia interna o al menos polarizaciones controladas, a la espera de que la oposición termine de definir de qué manera participará.