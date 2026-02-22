Necrológicas de hoy, domingo 22 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 22 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
VACCARI, DR.OSCAR EDUARDO
Con gran dolor participo el fallecimiento de mi querido sobrino Cacho Vaccari ocurrido el 16/02/2026 , a quien recordaré siempre con mucho cariño. Su tía Ana PastawskiEMPRESA DINIELLO
Sosa, Dora
Fallecio en Gral Roca a los 83 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados ayer en salon Eros de Av Roca 649 de 14 a 17hs seran destinados a cremacion.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Cano Altamirano, Yamilet
Falleció en Gral Roca a los 4 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron trasladados a Cervantes el dia 19/02 para su inhumación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
Cañiupan, Sabina
Falleció en Gral Roca a los 60 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
Rozas, Luciano
Falleció en Gral Roca a los 37 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salón Helios de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 16:30 Hs en la necrópolis local. Afiliado a UATRE. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
