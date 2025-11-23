Necrológicas de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, domingo 23 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
NOLBERTO CANDIA
Falleció a los 91 años en la ciudad de Zapala el 22 de noviembre del 2025.Tus hijas Margot, Leticia, Noemí y Miriam , tus hermanos, tus nietos y bisnietos, yernos y seres queridos te despedimos con profundo amor orando por el descanso eternode tu alma
ONESIMA PINCHULEF VDA MELINGUER
Falleció en General Roca a los 80 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados fueron trasladados a la Localidad de Los Menucos para su despedida y posterior inhumación. Afiliada al IAPS. Servicio Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
ISABEL FERNANDEZ
Falleció en General Roca a los 95 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, sus sobrinos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
RAUL MIGUEL POBLETE
Falleció en General Roca a los 72 años de edad. Su esposa, Sus hijos, hijos políticos, hermanos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
