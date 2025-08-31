Necrológicas de hoy, domingo 31 de agosto de 2025
Las necrológicas del día de hoy, domingo 31 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
JUAN GABRIEL DURAN
Falleció en General Roca a los 39 años. Su esposa: Viviana Ovejero. Sus hijos. Sus padres: Ángel Gabriel Durán y Marta Isabel Figueroa. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a I.A.P.S.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
ROSA DEL CARMEN GARRIDO
1936-2018 – En nuestros corazones presente, sigue y seguirá el amor y el recuerdo que engloba todas las cosas lindas vividas.Al cumplirse 7 años de tu partida, elevamos lluvias de besos para vos mamita. Tu hija y flia. Las Lajas, 30/08/25.
MARIA DOLORES ARANDA DE PINTOS
31/08/2012 – 31/08/2025Lolita: Besos al cielo mami. Seguimos guardando tu inmenso amor en nuestros corazones. Tus hijos, nietos, bisnieto y familia toda.Rogamos a quienes la conocieron una oración en su memoria.
VITO TELMO MILLALEU
Con profundo pesar el grupo de tenis de la española despide a su compañero y entrañable amigo, acompañando en estos momentos a Mariela, Luis, Jorge y nietos. Descansa en paz querido Vito.
VITO TELMO MILLALEU
Con profundo pesar despedimos a nuestro querido amigo, acompañando a Mariela, Luis, Jorge y nietos en estos tristes momentos. Graciela y Rubén.
TELMO VITO MILLALEU
María Marta Martín, Alejandra y Gladys Mux y familia, acompañan a sus hijos y demás familiares en tan dolorosa pérdida, sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.EMPRESA DINIELLO
TELMO VITO MILLALEU
La Asociacion Española Mutualista y Cultural del Alto Valle de Rio Negro participa del fallecimiento del Socio Vito Millaleu y acompaña a sus familiares en este momento de dolor.
Juan Gabriel Duran
El equipo Directivo de Radio Televisión Rio Negro SE – Canal 10, hacen llegar sus condolencias a familiares y amigos, acompañando con profundo pesar en este difícil momento por el fallecimiento del Director del Centro Administrativo de General Roca, de la ciudad de Gral. Roca.
juan duran
Toda la comunidad educativa de Escuela Casaverde acompaña a su familia en este doloroso momento.
TELMO VITO MILLALEU
Falleció en Gral. Roca a los 81 años. Sus hijos: Luis, Mariela y Jorge. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6 y serán Cremados hoy en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Comentarios