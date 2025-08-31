Necrológicas de hoy, domingo 31 de agosto de 2025

JUAN GABRIEL DURAN Falleció en General Roca a los 39 años. Su esposa: Viviana Ovejero. Sus hijos. Sus padres: Ángel Gabriel Durán y Marta Isabel Figueroa. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a I.A.P.S.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ROSA DEL CARMEN GARRIDO 1936-2018 – En nuestros corazones presente, sigue y seguirá el amor y el recuerdo que engloba todas las cosas lindas vividas.Al cumplirse 7 años de tu partida, elevamos lluvias de besos para vos mamita. Tu hija y flia. Las Lajas, 30/08/25.

MARIA DOLORES ARANDA DE PINTOS 31/08/2012 – 31/08/2025Lolita: Besos al cielo mami. Seguimos guardando tu inmenso amor en nuestros corazones. Tus hijos, nietos, bisnieto y familia toda.Rogamos a quienes la conocieron una oración en su memoria.

VITO TELMO MILLALEU Con profundo pesar el grupo de tenis de la española despide a su compañero y entrañable amigo, acompañando en estos momentos a Mariela, Luis, Jorge y nietos. Descansa en paz querido Vito.

VITO TELMO MILLALEU Con profundo pesar despedimos a nuestro querido amigo, acompañando a Mariela, Luis, Jorge y nietos en estos tristes momentos. Graciela y Rubén.

TELMO VITO MILLALEU María Marta Martín, Alejandra y Gladys Mux y familia, acompañan a sus hijos y demás familiares en tan dolorosa pérdida, sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.EMPRESA DINIELLO

TELMO VITO MILLALEU La Asociacion Española Mutualista y Cultural del Alto Valle de Rio Negro participa del fallecimiento del Socio Vito Millaleu y acompaña a sus familiares en este momento de dolor.

Juan Gabriel Duran El equipo Directivo de Radio Televisión Rio Negro SE – Canal 10, hacen llegar sus condolencias a familiares y amigos, acompañando con profundo pesar en este difícil momento por el fallecimiento del Director del Centro Administrativo de General Roca, de la ciudad de Gral. Roca.

juan duran Toda la comunidad educativa de Escuela Casaverde acompaña a su familia en este doloroso momento.