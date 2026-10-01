Necrológicas de hoy, jueves 1 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 1 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
FAVA, AMNERIS HEBEL
Su esposo, Alberto Achille; sus hijas, Paula, Laura, Lorena y Elena; y sus nietos, Valentina, Bruno y Giada la despiden con inmenso amor y ruegan una oración en su memoria.
vannícola, juan carlos
A seis años de tu partida, te recordamos con mucho amor y te extrañamos. Siempre en nuestros corazones. Tus hijos y nietos.
MIRANDA, HECTOR EDUARDO
Falleció en General Roca a los 84 años. Su esposa: Elvira Martinez. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron inhumados ayer a las 11 en la necrópolis local. Afiliado al Panteón del Servicio Penitenciario Federal.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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