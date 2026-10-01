Tendencias primavera-verano 2027: colores pastel, ondas suaves y brillo natural marcan la temporada

La temporada primavera-verano 2027 apuesta por colores, estampados y detalles que aportan diversión a los looks. Foto: gentileza.

El cambio de estación llega acompañado de nuevas tendencias que invitan a renovar el guardarropa. La temporada primavera-verano 2027 apuesta por colores, estampados y detalles que aportan diversión a los looks.

Durante el NAM 2026, especialistas en moda, maquillaje y peinados adelantaron a Diario RÍO NEGRO las principales novedades que marcarán los looks en los próximos meses.

Chau minimalismo: estampados, colores y combinaciones

«Los pasteles van a estar a full: el celeste, el rosado, el butter yellow, van a estar a full en las pasarelas. Y también el color tomate con el violeta, esa combinación», detalló María Eugenia «Mariú» Paolantonio, gerente general de Booq Productora y directora creativa de experiencias.

Aseguró que «el lujo silencioso, lo minimalista, el estilo old money ya quedó un poco de lado y vamos de nuevo con todos los colores, accesorios, como mucho más llamativo».

Sobre telas y texturas, explicó: «Seguimos con todo lo que es estilo lencero, encaje a full todavía, transparencias, mucho ecocuero en todos sus colores y también los estampados como el floreado, rayas y lunares vienen para quedarse».

Además, afirmó que los brillos continuarán teniendo protagonismo pero ya no serán exclusivos de la noche: esta temporada también se incorporan a los looks de día y se combinan con texturas livianas y naturales como el lino, el algodón y la viscosa.

«Por ejemplo, una falda de lentejuelas con una remera básica en el día y en la noche con un top y unas sandalias. Tenemos que aprender a no estructurarnos «solo esto de noche» y «solo esto de día», sino jugar y mezclar para que podamos usar ambos en cualquier momento«, sostuvo.

Maquillaje y peinados: looks frescos, luminosos y naturales

La piel luminosa sigue siendo protagonista, pero el glow cambia de enfoque: el exceso de brillo deja lugar a un acabado fresco, hidratado y natural. Entre las novedades aparece también el «No blush», una técnica que apuesta por un rubor sutil, aplicado en crema, para recrear el efecto de unas mejillas naturalmente sonrojadas.

«La idea es que las pieles se vean brillantes, pero no un brillo de glitter, sino la piel hidratada que eso se logra con productos de skincare (cuidado de la piel). Eso va a ser re tendencia», remarcó Mariú.

En cuanto a los peinados, la apuesta para esta temporada es por un cabello con movimiento y aspecto natural. Así lo explicó Raúl Zúñiga, estilista a cargo del equipo de peinado de NAM: “Se apunta a un movimiento natural, un rulo, una onda, pero bien descontracturado el cabello”.

Y agregó: «Con respecto a los colores, se vienen los rubios y los cabellos más claros. Pero, en esta temporada vamos a tener rubios más vainilla, más beige, más dorado. No tan ceniza, no tan frío, siempre buscando darle luz al cabello».