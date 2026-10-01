Arranca la Feria del Libro 2026 en Roca: cómo es el nuevo paseo ferial

La Feria del Libro de Roca abre sus puertas en el Predio Ferial Municipal ubicado en calle Cerro Tronador 260 desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de octubre (de 9 a 23 horas) con acceso libre y gratuito a sus actividades.

La lluvia de ayer no modificó los planes. «Unas gotas no nos van a detener, porque aparte creemos que es una bendición para la feria», Ricardo La Sala, Director de Cultura y organizador del evento, que según detalló, durante este miércoles se continuó trabajando en el predio con la colocación de plantas, bancos y otros elementos para recibir al público.

Qué cambia este año en el Predio Ferial Municipal

La edición de este año incorpora cambios a partir de la experiencia de 2025, cuando la Feria se realizó por primera vez en el Predio Ferial Municipal. Para la organización, aquella edición funcionó como una prueba para definir cuestiones vinculadas con las instalaciones, la circulación y la distribución de las actividades.

«El año pasado fue la experiencia piloto, fue la primera vez que hacemos una feria tan grande y en el predio ferial municipal», explicó La Sala.

A partir de esa experiencia, durante este año se trabajó desde abril en el diseño y formato de la Feria. Una de las modificaciones está en la disposición de las carpas, que busca generar un recorrido más integrado.

«Este año le hemos dado una vuelta de tuerca sobre todo a lo que es la instalación de las carpas y demás, y se ha transformado como en un gran paseo con un patio central por donde la gente puede pasear y cruzarse de una carpa a otra«, detalló.

En total habrá 24 stands distribuidos en las carpas. También participarán unas 25 editoriales, librerías e instituciones, con representantes de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y distintos puntos de Río Negro.

Entre las novedades también habrá una confitería dentro de una de las carpas de mayor tamaño, de 10 por 45 metros. En el exterior se instalarán carros de comida y puestos de artesanos.

La propuesta se completa con instituciones de la ciudad, bibliotecas populares y distintos consejos. También participarán excombatientes de Malvinas, que realizarán un mural con la técnica de mosaiquismo durante la Feria.

Un auditorio más grande y una pantalla para quienes queden afuera

Otra de las modificaciones de esta edición está en el auditorio Jorge Luis Borges. El espacio tendrá capacidad para 450 personas, frente a las 300 de la edición anterior.

«Es un auditorio que con respecto al del 2025 es bastante más grande. El año pasado cabían 300 personas, este año caben 450, así que más comodidad para todos», explicó La Sala.

La organización también tuvo en cuenta qué ocurrirá cuando la capacidad se complete. Para quienes no puedan ingresar, habrá una pantalla LED en el exterior, acompañada por sonido, desde donde podrán seguir las actividades que se desarrollen en el escenario.

El auditorio concentrará buena parte de las presentaciones principales durante los cuatro días. El viernes será el turno de María O’Donnell, el sábado de Pedro Saborido y el domingo de Hernán Casciari, cuyo espectáculo reemplazará la participación prevista originalmente de Felipe Pigna.

Cada noche, además, después de la última presentación en el auditorio habrá un espectáculo a cargo de un grupo musical de la ciudad.

La organización llega así a la apertura después de varios meses de trabajo y con una Feria que busca ajustar su funcionamiento a partir de la experiencia del año pasado.

«Año a año le vamos resolviendo algunos detalles y van mejorando la presentación, la oferta de la feria», resumió La Sala.

Una Feria que empieza con las escuelas: 4.200 estudiantes se anotaron en los talleres

Uno de los datos que marca esta edición es la participación prevista de las escuelas. Según informó el referente de la organización, 4.200 estudiantes de distintas localidades se inscribieron para participar de los talleres.

La propuesta incluye instituciones de Roca y de otras localidades, entre ellas Cervantes. Las actividades para las escuelas comenzarán el jueves a las 9, con talleres que cuentan con inscripción previa.

«Se han inscrito 4.200 chicos de escuelas de diferentes localidades», señaló La Sala, quien destacó que la concurrencia prevista para los talleres y las distintas propuestas de la Feria es «masiva».

El jueves, mientras las escuelas comiencen a llegar al predio, también se pondrá en marcha la programación para el público general. La apertura oficial será a las 14, con la participación de la intendenta y luego con la presentación de Juan Solá.

Una de las principales actividades de la tarde será el espectáculo musical de Luis Pescetti para las infancias, previsto para las 15.30. A las 20, Gonzalo Heredia presentará su libro «La extranjera» y a las 22 será el turno del espectáculo «Canciones prohibidas en la dictadura», de Tango Nova.