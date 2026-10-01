Así avanza la Avenida Mosconi: cuándo estarán habilitados las colectoras y qué pasa con el estacionamiento

Mientras los trabajos en las colectoras del tramo entre Gatica y Chaneton entran en su etapa final, la obra avanza sobre los carriles centrales de otro secto. Foto: archivo Emiliano Ortiz.

La avenida Mosconi continúa transformándose y suma nuevos avances en una obra que busca cambiar uno de los corredores más importantes de la ciudad de Neuquén.

Mientras los trabajos en las colectoras del tramo entre Gatica y Chaneton entran en su etapa final, la obra avanza sobre los carriles centrales de otro sector para su habilitación al tránsito.

Tramo Gatica-Chaneton: cuándo se habilitan todos los carriles

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, detalló cómo avanzan los trabajos sobre los carriles externos y las veredas de la Gran Avenida en el tramo comprendido entre las calles Gatica y Chaneton.

«En esos primeros 200 metros de la vereda sur ya está terminado, tanto el caño pluvial como el cañero eléctrico. Ahora se están colocando cuatro tritubos, que es para las fibras ópticas de los distintos sistemas de comunicación«, explicó.

Precisó que los trabajos también incluyen la construcción de las bases para las columnas de alumbrado público y de los cañeros que alimentarán el sistema de iluminación. En paralelo, se avanza con la ejecución del cordón cuneta del lado de la vereda sur.

«En pocos días más vamos a poder ver los cuatro carriles de circulación y el carril de estacionamiento ya materializados en esos primeros metros«, anunció. Actualmente, uno de los carriles externos funciona como estacionamiento provisorio mientras avanzan las obras del espacio definitivo.

A su vez, remarcó que «ya empezamos a trabajar en la parte más próxima a los frentistas con el desarrollo de las veredas y la expansión que viene después, una vez que terminemos con los cañeros».

Sobre la vereda norte de la avenida el funcionario contó que los trabajos avanzan a un ritmo más lento porque la obra requirió la ejecución de nuevas redes de agua potable y de las conexiones domiciliarias, lo que generó algunos días de demora en ese sector.

Avenida Mosocni: cómo continúan los trabajos en otros tramos

«Venimos avanzando en todos estos frentes de trabajo: entre Chaneton y Don Bosco, que es la apertura que hicimos la semana pasada, ya se está avanzando con cañerías pluviales, los conductos para la cuestión eléctrica, los tritubos y demás«, aseguró Nicola.

Explicó también que el nuevo tramo habilitado «todavía está con cerco por la colocación de los caños longitudinales. Por seguridad, dejamos los cercos hasta que queda todo enterrado. Ya después, cuando queda el trabajo solo en superficie, ahí sacamos los cercos».

Por otra parte, adelantó: «Entre Linares, Saturnino Torres y Tronador, estamos ya haciendo también lo que es cordón cuneta y cañero central, que es de la línea de media tensión. De acá a fines de octubre, dentro de un mes, todo ese sector nos va a permitir transitar arriba de la traza en los tres carriles centrales«.

En cuanto al nuevo nombre de la Gran Avenida, el funcionario anunció que la votación se extenderá hasta fines de diciembre, cuando esperan tener habilitada al tránsito gran parte de la traza.