Alerta por lluvia y viento en Neuquén y Río Negro este viernes 2: en dónde advierten por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas de nivel amarillo en Neuquén y Río Negro para este viernes 2 de octubre. El organismo advirtió por fuertes lluvias, vientos y tormentas en la previa del fin de semana. Cuáles son los peores horarios y las zonas afectadas.

Mapa: así es la alerta por viento en Neuquén y Río Negro

La alerta del SMN implica «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

En Río Negro, la alerta rige únicamente durante la tarde, y las zonas afectadas son:

Bariloche.

Pilcaniyeu .

. Ñorquincó.

El Cuy.

General Roca.

25 de Mayo.

9 de Julio.

Por su parte, en Neuquén rige para toda la provincia durante toda la franja horaria vespertina.

Mapa de alerta por viento del SMN para este viernes 3 de octubre.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro: horarios y zonas afectadas

La alerta amarilla del SMN significa que el área será afectada por lluvias persistentes: «Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local. Los mayores valores se esperan en las zonas cordilleranas, donde además, la precipitación puede darse en forma de lluvia y/o nieve«.

Del lado rionegrino, la alerta regirá desde el comienzo de la mañana hasta que termine la jornada en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



La misma franja horaria repercute en las zonas afectadas en Neuquén, que son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Mapa de alerta por lluvia del SMN para este viernes 2 de octubre.

Alerta por tormenta en Río Negro

«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente», detalla el parte.

Las zonas que estarán bajo alerta por la tarde son:

Este de El Cuy.

General Roca.



La alerta estará vigente desde la tarde hasta la noche inclusive en:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Costa de San Antonio.



Por último, la alerta repercutirá únicamente durante la noche en: