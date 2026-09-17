Energía limpia para la Inteligencia Artificial: NOVVA Group adquirió un megapaquete de 3,17 GW en Argentina

Steven Liu, CEO de NOVVA Group, y el Dr. Karsten Schlageter, director general de ABO Energy, durante la firma del acuerdo en París. Foto gentileza.

NOVVA Group concretó la adquisición de una cartera de proyectos de energía renovable de 3,17 gigavatios (GW) en la Argentina, perteneciente al desarrollador alemán ABO Energy. El traspaso formal se selló a través de un acuerdo marco vinculante firmado en la ciudad de París.

La operación se ratificó durante un encuentro institucional entre Steven Liu, fundador y director ejecutivo de Novva, y el Dr.Karsten Schlageter, director general de ABO Energy. El pacto le permite a la compañía compradora expandir sustancialmente su escala operativa y su posicionamiento estratégico en el mercado energético de América Latina.

Esta transacción representa la continuidad de una alianza de negocios entre ambas compañías, tras la previa compra de tres desarrollos solares en Colombia por parte de Novva a la firma germana. El objetivo central del grupo es agregar generación limpia financiable para abastecer a centros de datos, Powered Land y Powered Shells a nivel internacional.

El portafolio adquirido incluye iniciativas eólicas y solares distribuidas en el territorio nacional. La envergadura del paquete de 3,17 GW posiciona a la transacción entre los traspasos de activos de generación limpia de mayor magnitud registrados en el historial del sector energético argentino.

El fundador y director ejecutivo de Novva, Steven Liu, afirmó que la incorporación de la cartera significa un salto decisivo para sus metas en Latinoamérica. El directivo remarcó que la aceleración del cómputo para la inteligencia artificial exige activos eólicos y solares a gran escala que otorguen certeza y solvencia a los requerimientos energéticos globales.

Por su parte, el director general de ABO Energy, el Dr. Karsten Schlageter, ponderó que la transacción se encuadra dentro de la política corporativa de enfocar recursos en sus mercados principales. La firma alemana mantiene una trayectoria de trabajo continuo en el desarrollo de infraestructura renovable en el mercado local.

La confluencia entre la demanda intensiva de cómputo para plataformas digitales y el potencial de generación limpia refuerza el interés internacional en los activos renovables locales. La ejecución del acuerdo establece una base operativa de escala para abastecer a la economía de la inteligencia artificial desde la región.

Las compañías avanzarán en las etapas administrativas correspondientes para la concreción definitiva de las trasferencias contractuales. El traspaso consolida la integración entre infraestructura digital de próxima generación y parques eólicos y fotovoltaicos.