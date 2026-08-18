Abrieron las compuertas del Dique Ballester y comenzó una nueva temporada de riego en el Alto Valle: «se renuevan las esperanzas»

Desde Barda del Medio, el agua volvió a recorrer el Canal Principal de Riego que alimenta hectáreas de Río Negro y Neuquén. La apertura de las compuertas del Dique Ballester marcó el inicio de una nueva temporada de riego, con perspectivas hídricas favorables inicialmente y un Alto Valle que continúa transformándose.

A las 10 de la mañana de este martes, las compuertas del Dique Ballester volvieron a abrirse y el agua comenzó a ingresar al Canal Principal de Riego. El caudal avanzará de manera progresiva por los 130 kilómetros del sistema antes de llegar a las redes secundarias y a las chacras ubicadas aguas abajo.

El momento fue acompañado por integrantes del DPA y la AIC, los intendentes de Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero y Barda del Medio) y Daniel Hernández (Campo Grande), estudiantes y representantes de organismos y organizaciones. La jornada también contó con la presencia de algunos productores, pero los consorcios de riego no estuvieron presentes.

«Nos encontramos ante un momento muy importante en la región, que es la apertura de las compuertas del Dique», afirmó Néstor Pérez, superintendente del DPA. Explicó que, durante los meses en que las compuertas permanecieron cerradas, entre mayo y agosto, se realizaron trabajos de mantenimiento tanto en el dique como en los canales «para que cuando llegara esta época tengamos el sistema lo mejor posible como para este gran inicio de temporada«.

Néstor Pérez, superintendente del DPA.

Una obra de 116 años que cada temporada vuelve a «dar vida» al Valle de Río Negro

Para Horacio Zúñiga, intendente de Contralmirante Cordero y Barda del Medio, la apertura conserva el significado de una escena que cada año vuelve a repetirse. “Siempre llamaban el ‘milagro balleterno’ que comiencen a correr las aguas por los canales primarios, secundarios, por el canal principal de riego. Para nosotros es muy importante porque se inicia la temporada y con toda la expectativa para que a nuestros productores les vaya bien”, sostuvo.

El Dique Ballester fue construido en 1910. Foto: Flor Salto.

El Dique Ballester tiene 116 años y fue construido para atenuar las crecientes del río Neuquén y garantizar el riego incluso en períodos de sequía. La obra cuenta con 17 compuertas de 20 metros de ancho, sostenidas por 16 pilares de hormigón armado y dos estribos, y alcanza unos 420 metros de largo sin contar las rampas. En la margen rionegrina, la bocatoma suma 12 vanos y cinco compuertas que regulan el ingreso del agua al Canal Principal.

“Esas funciones se cumplen a la perfección y permitió lo que es hoy todo el Alto Valle, que se establecieran todas las localidades aguas abajo del dique, que antes del dique prácticamente era imposible poder regar”, explicó Zúñiga.

El Canal Principal nace a espaldas del dique y se extiende durante 130 kilómetros y actualmente abastece cerca de 50.000 hectáreas. Para Daniel Hernández, intendente de Campo Grande, ese alcance explica el valor que mantiene la infraestructura para toda la región.

“Sigue siendo un milagro, sigue siendo una obra de ingeniería que tiene 130 kilómetros y que cada año renueva las esperanzas”, Daniel Hernández, intendente de Campo Grande.

Hernández también destacó el efecto que tiene el agua sobre las posibilidades productivas de las localidades ubicadas aguas abajo. “El agua siempre es fundamental, siempre. De hecho, esta obra nace a consecuencia de eso, de una gran demanda”, señaló. Y agregó: “Siempre prefiero tener una mirada positiva sobre este suceso y, para mí, siempre es una nueva esperanza para los 130 kilómetros aguas abajo que abastece este dique”.

El agua comenzará un recorrido de varios días hasta las zonas productivas

La apertura de las compuertas es apenas el comienzo de un recorrido que llevará varios días. Pablo Degele, jefe de Distrito Alto Valle del DPA, explicó que primero se carga el Canal Principal con un caudal inicial y que el avance se realiza de manera gradual.

Inició una nueva temporada de riego en Río Negro y Neuquén. Foto: Flor Salto.

“Normalmente nosotros damos inicio a la temporada con un caudal para empezar a mojar un poco el canal principal, más o menos tarda una semana en llegar a la zona de Villa Regina, entre cinco y siete días, y eso da inicio a la temporada a través del Dique Ballester hasta todo el canal principal”, detalló.

Después, la distribución dependerá de los pedidos que realicen los consorcios. “A medida que van habiendo requerimientos de los consorcios de primer grado se va derivando el agua a cada uno de los secundarios”, explicó Degele. En el Alto Valle funcionan siete consorcios de primer grado.

Pérez destacó que el objetivo de toda esta infraestructura es que los consorcios puedan disponer del recurso cuando los productores lo necesiten. “Lograr tener esta arteria que riega todo el valle para que los productores puedan por lo menos contar con este elemento (…) es fundamental para la producción”, sostuvo.

Mantenimiento, reservas y una gestión del agua cada vez más eficiente

Gastón Guzzardi, intendente general de Riego, detalló que durante el período de cierre se realizaron distintas tareas de mantenimiento sobre el Canal Principal. “Se han hecho pequeñas obras sobre el canal principal, principalmente revestimiento de taludes y mejoras en algunos sifones de seguridad que estaban bastante deteriorados”, explicó.

Gastón Guzzardi, intendente general de Riego. Foto: Flor Salto.

También hubo trabajos del consorcio de segundo grado, que aportó equipos para retirar sedimentos, perfilar taludes y mejorar sectores de banquinas afectados por la erosión. Para Guzzardi, ese trabajo forma parte de una tarea permanente que requiere coordinación entre los distintos actores.

El panorama hídrico permite comenzar con cierto optimismo. Pérez señaló que, tras conversar con representantes de la AIC, la expectativa es que “para esta temporada no va a haber problema de sequía”. Guzzardi también sostuvo que las reservas de las cuencas del Neuquén y el Limay son favorables.

“Eso nos va a permitir asegurarnos tanto este período de riego y el próximo año también, pero siempre hay que tener en cuenta que podemos tener períodos de sequía”, explicó Guzzardi. En ese escenario, remarcó la necesidad de “reservar agua” y mantener una gestión del recurso “lo más finita posible”.

La producción cambia, pero el agua sigue siendo el punto de partida

Foto: Flor Salto.

La pera y la manzana continúan siendo las producciones principales del Alto Valle, aunque en los últimos años comenzaron a ganar espacio la alfalfa, las pasturas y otras alternativas. “Hemos notado en los últimos años en el valle esa transición que se va generando a pesar de que el fuerte sigue siendo la fruticultura, la pera y la manzana”, señaló Guzzardi.

El intendente general de Riego explicó que esas nuevas producciones responden a experiencias y oportunidades que aparecen en distintos puntos de la región. “Es verdad que hoy esas producciones van creciendo, se van notando, se van observando. Tenemos diferentes tipos de producciones que, de acuerdo a la demanda que existe, son los caminos que se van tomando y que los productores van buscando”, sostuvo.

Degele coincidió con esa mirada y destacó que “todo el tiempo está habiendo nuevas oportunidades”. Según explicó, esa diversificación se apoya en experiencias que “van mostrando que el valle todavía sigue en condiciones de poder seguir produciendo”.

Para los productores, la llegada del agua también marca el calendario de los cultivos

Entre quienes participaron de la jornada estuvo Rubén Finocamo, productor de peras y manzanas de Villa Regina. Para él, la apertura llega en un momento determinante para los cultivos de carozo y también para el manejo de las heladas.

“Largando el agua en este momento ganamos y cubrimos gran parte de la fruta de carozo que ya casi está en flor. Ya necesita un poco de agua, no solamente para hidratar la planta, sino para el cuidado de las heladas también, que eso ayuda un montón”, explicó.

Finocamo también planteó la importancia de que la historia del Dique Ballester sea conocida por las nuevas generaciones. “A veces hay que transmitir cuál es la función del Dique Ballester a los más chicos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es de una gran importancia porque abarca todo el riego del Alto Valle”, sostuvo.

«El agua comienza a correr y es el principio de la vida para nosotros», Sandra González, productora de Centenario.

Desde Centenario, Sandra González, productora de manzanas y peras e integrante de Mujeres que amamos las chacras, definió la apertura desde la experiencia cotidiana de quienes dependen del agua para producir. “Es un momento fabuloso y grandioso cuando las compuertas se abren, el agua empieza a correr y es el principio de la vida para nosotros”, afirmó.

El agua que comenzó a avanzar desde Barda del Medio recorrerá ahora los 130 kilómetros del Canal Principal y llegará progresivamente a cada sector del Alto Valle. Más de un siglo después de la construcción del Dique Ballester, las compuertas volvieron a abrirse y con ellas comenzó otro ciclo para una región productora.