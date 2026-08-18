Fabián Enríquez, autocrítico con el nivel de Cipolletti ante Kimberley: «No estuvimos a la altura»

Cipolletti tuvo una muy mala tarde en Mar del Plata ante Kimberley en su primera derrota por la zona campeonato del Federal A. El local se impuso 3 a 1 y lo superó con claridad.

El Albinegro llevaba 7 partidos sin perder en el torneo y llegaba líder. Se mantiene en zona de clasificación pero Olimpo quedó como único puntero y la tabla se apretó.

«Fue un mal partido, no estuvimos a la altura. Si queremos pelear cosas importantes tenemos que levantar lo que hicimos«, aseguró el entrenador Fabián Enríquez en diálogo con la transmisión radial de El Búnker Deportivo del Multimedio Máster (105.5 en Cipolletti).

El técnico fue categórico al mencionar las falencias del equipo. «Cometimos muchos errores, les dejamos manejar la pelota, tenemos que ser protagonistas«, señaló.

Sobre los jugadores que salieron con molestias luego de los tres encuentros en ocho días, el DT expresó: «Sabíamos que en esta seguidilla de partidos podíamos tener lesiones, ahora hay que recuperarse y pensar en el próximo partido de local, que es importante».

El domingo a las 15:30, el Albinegro recibirá a Atenas de Río Cuarto. En la semana seguirá la evolución física de Cristian González, Víctor Manchafico y Leandro Vella que salieron por molestias en Mar del Plata. Lo de Vella fue un golpe y tiene chances de estar. Los defensores sufrieron dolencias musculares y se deberán hacer estudios.

El que también hizo autocrítica fue Andrés Almirón. «No sé que nos pasa cuando venimos a esta cancha que jugamos mal. Hicimos un pésimo primer tiempo, en el segundo salimos a jugar más. Hay que levantar cabeza y seguir, vamos por los tres puntos de local», lamentó.

«Tuvimos compañeros con molestias, la cancha estaba pesada pero para los dos equipos. Hay que descansar y seguir. Me voy con bronca, el equipo está para grandes cosas y lo demostró en partidos anteriores», completó.