Cuándo es la Feria del Libro 2026 en Neuquén, Cipolletti y Roca: el detalle de las grillas para conectar con la lectura

Las tres principales ciudades del Alto Valle ajustan los últimos detalles para recibir la temporada de ferias literarias más ambiciosa de la región.

Entre septiembre y octubre, Neuquén capital, General Roca y Cipolletti abrirán sus puertas a escritores de renombre nacional, editoriales independientes y espectáculos masivos, convirtiendose en el epicentro cultural de la Patagonia con entrada libre y gratuita.

Feria del Libro 2026 en Neuquén: diez días en el MNBA colmados de páginas y letras

La XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” será la encargada de abrir el calendario del 11 al 20 de septiembre. El predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y sus alrededores albergarán 140 presentaciones de libros, 95 stands comerciales y 53 actividades educativas distribuidas en tres auditorios en simultáneo, la Sala Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia.

La grilla de figuras nacionales confirmadas incluye:

Alejandro Dolina: transmitirá en vivo su histórico programa La venganza será terrible.

transmitirá en vivo su histórico programa La venganza será terrible. Reynaldo Sietecase y Guillermo Martínez: presentarán sus últimas novelas (Cabrón y Un crimen dialéctico).

presentarán sus últimas novelas (Cabrón y Un crimen dialéctico). Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti: presentarán el espectáculo cruzado Historias de amor y de muerte.

presentarán el espectáculo cruzado Historias de amor y de muerte. Mauricio Kartun y Pompeyo Audivert: sumarán masterclass de dramaturgia y la aclamada obra Habitación Macbeth.

sumarán masterclass de dramaturgia y la aclamada obra Habitación Macbeth. Viviana Rivero: estará a cargo del cierre del ciclo con su reciente novela Ellas.

Roca: literatura y figuras de primer nivel junto a la Ruta 22

En Río Negro, la Feria Municipal del Libro de Roca se desplegará durante cuatro jornadas intensas, del jueves 1 al domingo 4 de octubre, en el Predio Ferial Municipal (Tronador 260, frente a la Ruta Nacional 22).

La programación confirmada reunirá a autores destacados para todas las edades:

Jueves 1: apertura con Luis Pescetti y su espectáculo «Música para chicos», seguido por Gonzalo Heredia con la presentación de su novela Extranjera.

apertura con y su espectáculo «Música para chicos», seguido por con la presentación de su novela Extranjera. Viernes 2: presentación de Pedro Saborido con su obra Una historia de la felicidad.

presentación de con su obra Una historia de la felicidad. Sábado 3: la periodista María O’Donnell expondrá su libro Montoneros. Una historia visual.

la periodista expondrá su libro Montoneros. Una historia visual. Domingo 4: cierre a cargo de Claudina Kutnowski (Inteligencia laboral) y el historiador Felipe Pigna con su reciente trabajo 76. Una historia que cambió nuestra historia para siempre.

Cipolletti: 10 días de laberinto cultural en su aniversario

Cipolletti cerrará el circuito literario en el marco de las celebraciones por el 123° aniversario de la ciudad. La 21° edición de la Feria del Libro se desarrollará del 9 al 18 de octubre bajo la consigna “Abrí tu mente”.

El Municipio mantiene abierta la convocatoria para librerías, editoriales, escritores y talleristas locales que busquen integrar la grilla, que incluirá presentaciones de libros, cine debate, talleres y puestas artísticas de diversas disciplinas con invitados nacionales.