Neuquén Day 2026: Rolando Figueroa encabeza la cumbre en Buenos Aires para buscar inversiones en Vaca Muerta y turismo

El Gobierno de la Provincia de Neuquén desplegará este lunes 24 de agosto una fuerte ofensiva política y corporativa en la Capital Federal. El gobernador Rolando Figueroa encabezará la apertura del Neuquén Day 2026, un encuentro pensado para exhibir las ventajas competitivas de la provincia y seducir a grupos empresariales, cámaras del sector privado y diplomáticos extranjeros.

La cita comenzará a las 9:30 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires (Avenida Figueroa Alcorta 2099). El objetivo central del Ejecutivo pasa por estrechar alianzas directas para canalizar desembolsos no solo en el motor no convencional de Vaca Muerta, sino también en áreas estratégicas como la transición energética, el turismo de cordillera, la industria y la economía del conocimiento.

La Conferencia Central de Figueroa y el cronograma de paneles

El plato fuerte de la jornada estará a cargo del propio mandatario neuquino, quien abrirá el bloque de disertaciones para fijar las reglas de juego y las garantías jurídicas e impositivas que ofrece la provincia al capital privado.

El cronograma de actividades se estructurará en dos grandes bloques de debate técnico y político:

10:00 | Apertura Oficial: Bienvenida institucional a las delegaciones corporativas y diplomáticas.

Bienvenida institucional a las delegaciones corporativas y diplomáticas. 10:30 | Conferencia Central Neuquén: Exposición del gobernador Rolando Figueroa sobre la proyección macroeconómica y las metas de desarrollo provincial.

Exposición del gobernador sobre la proyección macroeconómica y las metas de desarrollo provincial. 11:30 | Bloque Sectorial 1: Hidrocarburos y Transición Energética: Exposición del ministro de Energía, Gustavo Medele . Turismo e Inversiones: A cargo de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves .

12:30 | Bloque Sectorial 2: Producción e Industria: Presentación del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig . Conocimiento, Innovación y Tecnología: Exposición conjunta con referentes del municipio de Neuquén Capital.

11:30 a 14:00 | Rondas de Networking: Espacios de vinculación B2B (business to business) entre empresarios, funcionarios y potenciales socios estratégicos.

La estrategia: diversificar la matriz productiva

El Neuquén Day busca consolidarse como la plataforma anual donde la provincia muestra su músculo de negocios frente al círculo rojo del país. La apuesta oficial apunta a sostener el ritmo de obras públicas e infraestructura mediante esquemas de participación privado-pública y atracción de divisas.

Entre los sectores representados en los deltas de trabajo figurarán energías limpias, logística industrial, infraestructura turística y servicios tecnológicos, buscando capitalizar el interés internacional que despierta la cuenca neuquina y transformarlo en proyectos productivos de largo alcance en todo el territorio provincial.