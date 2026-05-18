Necrológicas de hoy, lunes 18 de mayo de 2026

Martinez, Marcelo Fallecio en Gral Roca a los 58 años de edad. Sus familiares participan el deceso comunicando que sus restos trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibiran sepultura hoy a las 11 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

Moreno, Omar Fallecio en Cervantes a los 64 años de edad.Sus familiares participan el deceso comunicando que sus restos velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 11:30 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

Flores, Ana Fallecio en Cervantes a los 71 años de edad.Sus familiares participan el deceso comunicando que sus restos velados en sala B de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales