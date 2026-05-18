Necrológicas de hoy, lunes 18 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 18 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Martinez, Marcelo
Fallecio en Gral Roca a los 58 años de edad. Sus familiares participan el deceso comunicando que sus restos trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibiran sepultura hoy a las 11 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Moreno, Omar
Fallecio en Cervantes a los 64 años de edad.Sus familiares participan el deceso comunicando que sus restos velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 11:30 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Flores, Ana
Fallecio en Cervantes a los 71 años de edad.Sus familiares participan el deceso comunicando que sus restos velados en sala B de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
FOSQUE, JUAN CARLOS
Falleció en Gral. Roca . Su hija: Milagros. Su hijo político: Iván y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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