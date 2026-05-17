Fuerte respaldo de Milei a Espert tras el cambio de defensa de Fred Machado para que retiren los cargos por narcotráfico

Federico «Fred Machado realizó un giro en su estrategia judicial en los tribunales de Estados Unidos que hizo mucho ruido dentro del oficialismo. Según reveló La Nación, el financista rionegrino negocia un acuerdo para que se desestimen las acusaciones por narcotráfico. Por este motivo, el presidente Javier Milei publicó un encendido mensaje contra el periodismo para respaldar a José Luis Espert, quien se tuvo que bajar de las pasadas elecciones por sus vínculos con el empresario extraditado.

El imputado fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en abril de 2021 en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Posteriormente, cumplió casi cuatro años de prisión domiciliaria en las afueras de Viedma, hasta que finalmente se concretó su extradición a fines del 2025.

En sus primeros días en territorio norteamericano, se había declarado «no culpable» ante el juez Bill Davis, apostando a un juicio oral por jurados. Desde entonces, se encuentra detenido en un penal de Oklahoma desde noviembre.

Sin embargo, tras seis meses de detención, la defensa decidió cambiar la estrategia judicial: según el medio citado a partir de fuentes de los tribunales federales de Texas, Machado habría aceptado declararse culpable de conspiración por lavado de activos y fraude electrónico, delitos que conllevan una pena máxima de hasta 20 años de prisión cada uno.

De esta manera, a cambio de esta admisión de culpabilidad negociada con la fiscalía federal representada por Heather Rattan, la Justicia norteamericana eliminaría la acusación por narcotráfico, el cargo que mayor resonanciahabía generado en Argentina.

La audiencia para formalizar este cambio de declaración quedó fijada para este lunes 18 de mayo en la causa caratulada como United States v. Mercer-Erwin et al.

El expediente cuenta con antecedentes de peso. Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado en el esquema bajo investigación, ya fue condenada en 2023 a 16 años de prisión por el mismo tribunal de Texas.

Ahora, la sentencia definitiva del rionegrino quedará en manos del juez Amos Mazzant III, quien deberá evaluar el nivel de cooperación del acusado para fijar los años de condena.

La defensa del empresario apuesta a que la Justicia estadounidense compute como parte de la pena los seis meses de detención en Estados Unidos y los cuatro años de prisión domiciliaria que cumplió en la capital de Río Negro.

Javier Milei apuntó contra el periodismo para defender a Espert: «Le arruinaron la vida»

El nexo entre Machado y la política nacional se remonta a las elecciones de 2019, cuando el empresario financió y proveyó aeronaves para la campaña presidencial de José Luis Espert ( en ese entonces espacio «Avanza Libertad»). Años después, las acusaciones y la extraditacion por narcotráfico de Machado a Estados Unidos salpicaron en la campaña de Espert para diputado nacional.

Entre las pruebas que la fiscalía mantuvo en el expediente figura una transferencia de US$ 200.000 que Machado realizó a Espert en enero de 2020, documentada a través del Bank of America. Según el libertario, esa operación correspondía a una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de US$1 millón del que habría cobrado solo una cuota. Sin embargo, la investigación del fiscal federal argentino Fernando Domínguez no pudo constatar pruebas concretas de que Espert haya efectuado ese labor.

A partir de los registros difundidos, Machado habría admitido haber operado una estafa sobre la venta de aeronaves «invendibles». La trama consistía en captar depósitos millonarios de inversores por aviones que pertenecían a compañías como Air India, All Nippon Airways o una empresa privada con base en China, y que no estaban disponibles para la venta.

Con el que se presume inminente retiro de los cargos por narcotráfico, el presidente Javier Milei se expresó a través de X para apuntar contra quienes señalaron a Espert. «Hicieron mierda a un tipo inocente», lanzó el mandatario.

En su extenso mensaje, Milei afirmó que al diputado «le arruinaron la vida» y «le empujaron al ostracismo» mediante una operación mediática ejecutada «sin pruebas».

El Presidente cuestionó la lógica de las acusaciones originales: «¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?».

Finalmente, el jefe de Estado exigió disculpas públicas, aunque se mostró escéptico de que ocurran, y selló su publicación con un respaldo incondicional: «Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad».