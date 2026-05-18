Rolando Figueroa se reunió con Diego Santilli y prepara novedades sobre financiamiento para obras

El gobernador Rolando Figueroa se reunió el viernes pasado con el ministro del Interior del Gobierno nacional, Diego Santilli, en lo que fue el segundo encuentro de ambos este año luego del que tuvieron en enero, cuando el funcionario del presidente Javier Milei visitó Villa La Angostura.

Si bien el temario de la cita no fue precisado, el mandatario provincial mencionó en sus redes sociales la relación de diálogo con la Casa Rosada y resaltó, una vez más, los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de Vaca Muerta, puntualmente, en el segmento del upstream.

Figueroa y Santilli, con una hoja de ruta conjunta

«Nos reunimos para avanzar en la hoja de ruta que trazamos para abordar temas estratégicos para la provincia con el Gobierno Nacional», añadió Figueroa en su mensaje oficial, que se publicó el sábado.

Fuentes del Ejecutivo neuquino consultadas por Diario RÍO NEGRO explicaron que la reunión se hizo a solas, pero que este tipo de cumbres suelen repasar la agenda en común y acordar puntos de trabajo conjuntos.

Obras en Neuquén: nuevos anuncios en marcha

Figueroa no se encuentra en la provincia y, según adelantaron desde el Gobierno, protagonizaría este lunes un nuevo anuncio en materia de financiamiento para infraestructura, en línea con lo que viene concretando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, por ejemplo.

La medida involucraría esta vez al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para desarrollar un nuevo paquete de obras viales y las llamadas obras verdes, que se vinculan al resguardo ambiental.

Neuquén ya tiene programas de financiamiento con ese organismo y viene de comunicar, en marzo pasado, la concreción de un nuevo préstamo de 250 millones de dólares para asfaltar más de 170 kilómetros de rutas en la región norte.

Parte de lo que se difunda hoy podría guardar relación con ese programa, aunque esto no fue confirmado por el Gobierno.

El antecedente de Figueroa y Santilli

En su encuentro con Santilli, el gobernador destacó además la posibilidad de buscar consenso «en aquello que favorezca a los neuquinos». «Vamos a defender siempre los intereses de la provincia», sumó en redes sociales.

Su última entrevista, al menos de forma presencial, había sido en enero, cuando Figueroa recibió al ministro en el sur de Neuquén como parte de una gira del funcionario nacional para ponerse en contacto con los mandatarios provinciales y lograr apoyo para las reformas de la administración libertaria.