PatagónicaSTEM: la app creada en Neuquén para sumar mujeres al boom de Vaca Muerta



“En las carreras STEM solamente el 20% son mujeres: de cada diez personas, ocho son varones y dos son mujeres”, indicó la abogada y cocreadora de la Fundación Mujeres Patagónicas en Tecnología, Natalia Garay. Junto a la politóloga, Iliana Temi, vieron con preocupación la cifra e idearon una herramienta para cambiar la situación en Vaca Muerta: PatagónicaSTEM. La presentaron este jueves en la “IA Week”.

STEM es el acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. “Es un abanico bastante amplio”, comentó Temi. Abarca desde ingenierías ligadas al petróleo, la energía y la computación, hasta tecnicaturas y carreras de programación, análisis de datos o matemáticas aplicadas. Son las formaciones más demandadas por la industria energética y por la transformación digital.

“No hay mujeres estudiando estas carreras o estas formaciones, o hay muy poquitas. Lo vimos de primera mano, y además lo estudiamos, y llegamos a la conclusión de que había que hacer algo al respecto”, remarcó Temi. “El problema no es que las chicas siguen eligiendo carreras relacionadas al cuidado, es un problema sistemático, cultural, que tenemos que acompañar con información”, agregó Garay.

Cómo funciona PatagónicaSTEM, la app para estudiantes de Neuquén

PatagónicaSTEM es una aplicación web de orientación vocacional con perspectiva de género, pensada para jóvenes que están por salir de la escuela secundaria, aunque se puede utilizar por cualquier persona interesada. No requiere descarga, se accede a través de un navegador. Su diseño está centrado en la realidad territorial de la provincia, mapeando carreras que pueden cursarse desde Neuquén, ya sea en modalidad presencial, híbrida o virtual.

Para el desarrollo de la aplicación, desde la fundación contrataron a Patagonia Solutions, la agencia de inteligencia artificial dirigida por Temi. Participaron alumnas de la tecnicatura de Desarrollo Web de la Universidad del Comahue, que trabajaron en la programación y la puesta en marcha.

“¿Qué podemos hacer por las pibas en este tema?”, pensábamos, y decidimos acercarles toda la información para cortar esta brecha que tanto nos preocupa”, comentó Garay. La herramienta invita a recorrer “otros mundos” a través de preguntas de autoconocimiento: si prefieren trabajar en equipo o solas, al aire libre o en laboratorio, si les interesa explorar, innovar, mirar el cielo, vincularse con robots. Además, apunta a derribar prejuicios y estereotipos.

“Todavía se cree que las mujeres no somos buenas en matemáticas por naturaleza. Se duda mucho sobre esa diferencia ‘natural’ y ‘cultural’, que parece que ya la habíamos superado, pero no, hay muchísimo trabajo por hacer”, remarcó Temi. La aplicación también visibiliza trayectorias de científicas y tecnólogas. “De hecho, la primera persona programadora en el mundo fue mujer”, recordó la politóloga.

PatagoniaSTEAM, la app creada en Neuquén. (Flor Salto).

Saben que la aplicación por sí sola no alcanza, aunque es un comienzo. Detrás hay una cultura que, desde la socialización de las infancias, orienta a las niñas hacia las tareas de cuidado y estimula la aventura en los niños. “Desde chiquititas nos presentan el bebote para cuidar, la cocinita, y a los nenes autitos y cosas para desarmar, lo más lógico es que después eso vaya formando intereses”, señaló Ileana Temi.

El obstáculo no es solo la falta de interés, sino la falta de horizonte. “Nuestras pibas siguen estudiando psicóloga o para maestra, sobre todo en el interior de la provincia, donde parece que lo único posible es lo que tienen cerca”, advirtió Garay. Ahí la información situada es clave. “Una chica de Zapala tiene que poder saber qué carrera, dónde, cómo y cuál puede estudiar sin pensar que la única opción es lo que ve a mano”, agregó.

Desde la fundación insisten en que no se trata de cargar la responsabilidad sobre las adolescentes. “Es una responsabilidad colectiva, desde la casa, desde la escuela. Tenemos que acompañar para que las carreras STEM sean una opción para las chicas”, subrayó Temi.

Reconoció que la brecha no termina en las aulas. Se profundiza cuando las mujeres entran al mercado laboral. “Ese famoso techo de cristal hace que no podamos atravesarlo y sigamos siempre ocupando lugares más vinculados a lo administrativo, al secretariado y demás”, describió Temi. Garay sostuvo que la raíz está en la organización del trabajo dentro y fuera de casa: “Mientras no se democraticen las tareas de cuidado va a ser muy difícil que las mujeres lleguemos a esos lugares de decisión”.

PatagónicaSTEM es un punto de partida para que las mujeres no se pierdan de las oportunidades laborales de Vaca Muerta. “Siempre nos quedamos afuera. En política llegamos muchísimo tiempo después, ahora está pasando lo mismo con la tecnología. No me considero una experta, sí una militante absoluta para que las mujeres no nos volvamos a quedar afuera”, enfatizó la abogada.

Mujeres e inteligencia artificial: ¿la nueva brecha?

Mientras la Inteligencia Artificial (IA) se instala como requisito casi obligatorio para trabajar en cualquier sector, las mujeres vuelven a quedar un paso atrás. Un informe citado por la cocreadora de la Fundación Mujeres Patagónicas en Tecnología, Ileana Temi, muestra que la adopción de herramientas de IA es un 25% menor entre mujeres que entre hombres.



Para la politóloga, una parte del problema se explica por el “síndrome de la impostora” y por la idea de que usar IA es “hacer trampa”. Esa culpa aparece especialmente en tareas ligadas al estudio o a la producción de textos y trabajos académicos. Ese freno se convierte en un riesgo, ya que quienes no incorporen la IA quedarán relegadas de los puestos mejor pagos y más dinámicos.



Sostuvo que “no es opcional” si se quiere ser competitiva en el mercado de trabajo. Sugirió aprender a utilizarla bien, con criterio profesional: formular buenas instrucciones, aprovecharla para ganar tiempo, mejorar procesos y acceder a información que de otro modo sería inalcanzable, como papers o investigaciones en otros idiomas.



La abogada, Natalia Garay, miró este escenario con especial preocupación en una provincia atravesada por Vaca Muerta y por la digitalización de casi todos los sectores. Si las mujeres ya son minoría en carreras STEM y además adoptan más lentamente la IA, la combinación puede profundizar la desigualdad de ingresos y de toma de decisiones.



Temi y Garay destacaron que eventos como la IA Week son una puerta de entrada para achicar esa brecha de conocimiento. Allí se concentran charlas, talleres y demostraciones que permiten a estudiantes, docentes y profesionales “perderle el miedo” a la tecnología, entender sus usos concretos y empezar a incorporarla en su trabajo cotidiano sin quedarse afuera de la conversación.

Ileana Temi y Natalia Garay, las mujeres detrás de PatagónicaSTEM

Neuquinas y amigas desde los 13 años, Ileana Temi y Natalia Garay llevan tres décadas compartiendo caminos que hoy confluyen en la Fundación Mujeres Patagónicas en Tecnología. Llegaron hasta allí por rutas distintas: una desde las ciencias políticas y la inteligencia artificial; la otra desde el derecho y la gestión pública con enfoque de género y juventudes.



Temi es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Trabajando en el sector público comenzó a especializarse en análisis y ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, hasta completar una maestría en IA con orientación en educación. Ese giro la llevó a fundar y dirigir Patagonia Solutions, una agencia neuquina de inteligencia artificial que desarrolla proyectos tecnológicos con impacto social, entre ellos PatagónicaSTEM.



Garay estudió Abogacía en Buenos Aires y luego regresó a Neuquén, donde trabajó durante años en la gestión pública. Se especializó en temas de juventudes y políticas para mujeres en la provincia, con una mirada puesta en cómo las desigualdades de género se construyen desde la escuela hasta el mercado laboral. Esa experiencia la llevó a hacerse una pregunta clave: en una provincia atravesada por Vaca Muerta y el discurso de la innovación, ¿dónde están las mujeres?.



Hoy impulsa junto a Temi la Fundación Mujeres Patagónicas en Tecnología, que busca achicar la brecha de género en ciencia, tecnología e industrias estratégicas para la región.