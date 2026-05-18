Habilitan uno de los corredores urbanos de la zona sur de Neuquén

La conexión cloacal bajo tierra finalizó con éxito la semana pasada y el tránsito quedará habilitado en unos 15 días en la Copahue (foto Oscar Livera)

Desde el viernes quedó en funcionamiento el colector cloacal que cruza la ciudad desde La Sirena hasta la planta Tronador, por las calles Lanín y Copahue. En dos semanas, la arteria que forma parte del plan de troncales de la zona sur de la capital, estará habilitada al tránsito tras casi medio año de cierre total por una compleja obra.

La novedad -informada por el EPAS- fue celebrada por los vecinos del sector que padecen el corte total en el sector desde fines del año pasado. Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, que contrató a la firma Arco para los trabajos, se informó que en dos semanas se habilitará el tránsito tanto en esa la esquina de Olascoaga con Copahue como en la intersección de Río Negro y Corrientes.

Se adelantó que a fines de junio las tareas estarán terminadas con la reconstitución del asfalto, que formó parte del contrato, tras la reactivación del frente de obra luego de la paralización de las tareas en 2025.

Se explicó desde la provincia que la obra es estructural y es una de las más complejas por el sector donde está emplazado el ducto. Es una vinculación de 1,5 metros de diámetro que reemplazó a la vieja estructura de hormigón. Entre la vieja cañería y la nueva hay un gasoducto de alta presión y a pocos metros, pasa el entubamiento pluvial del viejo del Arroyo Durán.

En unos 15 días la Copahue quedará habilitada para el paso vehicular, luego vendrá la recomposición del asfalto (foto Oscar Livera)

La obra quedó paralizada antes del cambio de gestión, hubo un cambio de empresa contratista y retomó su ritmo cuando la actual gestión renegoció el contrato. Desde el jueves, el servicio cloacal reanudó el normal funcionamiento a través de la nueva cañería.

«Restan trabajos menores» en el sector del corte y tras la habilitación al tránsito en 15 días, se iniciará la repavimentación, aseguraron las autoridades de EPAS.

La Lanin – Copahue, una troncal de la zona sur de Neuquén rumbo a los puentes

La calle Copahue fue ordenada por el Observatorio Vial de la ciudad como la vía de salida hacia los puentes carreteros, alternativa al tránsito de la ruta 22 o avenida Mosconi, en el diseño de la «ciudad de los 15 minutos» impulsada por la actual gestión municipal.

Desde diciembre de 2024, la Copahue se fijó con único sentido desde la Olascoaga hasta la Obrero Argentino. Lo mismo ocuriró con la Ricchieri, en sentido contrario, desde los puentes carreteros hasta la avenida Olascoaga y su continuidad por Luis Beltrán hasta Valentina sur.

A poco de la puesta en práctica del plan de «troncalización», la calle Lanín y su continuación por la Copahue (que por debajo lleva el colector principal de cloacas de la ciudad), hubo problemas operativos y a lo largo de varios kilómetros desde la Saavedra hasta la Corrientes, estuvo en bacheo permanente por reparaciones o cambio de cañerías.

Con la mega obra de ampliación de la avenida Mosconil, el tránsito por Copahue hacia los puentes carreteros permitirá agilizar la salida vehicular desde el aeropuerto y la zona oeste.