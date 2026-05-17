Mucho sol y noches heladas en Neuquén y Río Negro en el inicio de la semana: el pronóstico para este lunes 18

Arranca una nueva semana con mucho sol y bajas temperaturas en Neuquén y Río Negro. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), continúan las heladas en ambas provincias. Qué dice el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de mayo en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

«Aire frío en el norte de la Patagonia. Dominan las condiciones de tiempo bueno, soleado y calmo hoy domingo y la próxima semana. Tardes frescas a templadas y noches frías con heladas en el Alto Valle», resumió el organismo.

En General Roca y alrededores, la AIC anticipó un día completamente despejado, con una máxima de casi 20°C, y poca incidencia del viento proveniente del noroeste.

Por la noche, no se esperan precipitaciones, pero sí heladas con mínimas de hasta -2°C, acompañado por una leve brisa desde el oeste.

Neuquén Capital y Cipolletti comparten el mismo pronóstico con una máxima de 18°C y poca presencia del viento desde el noroeste.

Por la noche, se espera que la temperatura descienda a -2°C, con poca presencia del viento que soplará desde el sudoeste.

El pronóstico para Bariloche y San Martín de los Andes para este lunes 18 de mayo

En Bariloche se aproxima una jornada fría, con una máxima de apenas 13°C, pero acompañado por mucho sol y sin incidencia del viento. Por la noche, la mínima será de -2°C.

En San Martín de los Andes también se pronosticó una máxima apenas superior a los 10°C y un cielo completamente despejado. Por la noche la temperaturá bajará hasta los -2°C.

El pronóstico en Viedma para este lunes 18

En la capital rionegrina se aguardan algunas nubes en el cielo y una máxima de 18°C, acompañado por viento desde el noroeste a más de 30 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la noche se aguardan grados bajo cero, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con ráfagas de 45 km/h.