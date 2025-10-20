Necrológicas de hoy, lunes 20 de octubre de 2025

La familia Ramallo-Dubreuil agradecen al personal profesional, enfermería, administración de la Clínica Cemic ( Sala clínica médica y UTI) y Clínica Conciencia (Oncología y Cuidados Paliativos) el acompañamiento y contención amorosa en los 9 meses de la enfermedad de nuestra Vicky. Principalmente al Dr. Resio, Dra. Leone, Dra.Ceschini, Dr. Polverini, Dra. Agostina Ramello.Su dedicación y apoyo nos brindaron un consuelo invaluable en este momento de dolor infinito.Sólo deseamos que nunca pierdan la profunda humanidad con la que nos sostuvieron, algo que no olvidaremos. Por favor, que todos los pacientes y sus familias puedan sentir lo mismo! Por siempre agradecidos.

Susana Noemí Lavolpe

Con Profundo pesar, los amigos , compañeros y alumnos del Club Náutico Lago Pellegrini de Cinco Saltos despedimos a nuestra querida Susi quien con su energía, su sonrisa y su amor por el agua y la vida marcaron a todos los que tuvimos la suerte de compartir momentos con ella . fue guia, compañera y amiga. Siempre dispuesta a enseñar, a escuchar, a reir y acompañar. Su ausencia deja un vacio enorme en nuestro club y en nuestros corazones.Acompañamos a su familia en este dificil momento, y la despidimos con gratitud por todo lo que nos dejó. Susi vivira para siempre en cada recuerdo, en cada clase, en cada abrazo compartido . Q.P.D.E.