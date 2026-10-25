Ataque fatal en Allen: un hombre mató a una mujer de un disparo y se dio a la fuga este domingo 25

Un crimen estremeció la tarde en Allen este domingo 25 de octubre. Una mujer murió de un disparo que provino de un hombre que se bajó de un auto y luego se dio a la fuga. Investigan las circunstancias.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió en el barrio Colonizadora del Sur alrededor de las 16:30.

Si bien en principio se informó que desde un auto dispararon contra un grupo de personas, desde la Policía indicaron, a partir de los datos preliminares del caso, que un hombre bajó de un auto gris, efectuó varios disparos dirigidos hacia la mujer y se dio a la fuga a gran velocidad.

Allí, personal de la Comisaría 33° fue alertada por detonaciones en la jurisdicción y cuando arribaron detectaron a una mujer con una herida de extrema gravedad en el tórax.

Los agentes trasladaron a la víctima de forma urgente al hospital local en patrullero. Sin embargo, los profesionales médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales cuando ingresó al nosocomio. La víctima fatal tenía 35 años.

Investigan las circunstancias del crimen en Allen

Por el momento, se desconoce oficialmente el contexto en el que ocurrió el trágico desenlace, y tampoco se saben datos de la víctima fatal.

Según indicaron a este medio fuentes del Ministerio Público Fiscal, este lunes a la mañana el cuerpo será trasladado a la morgue para la realización de la autopsia. El caso quedó bajo jurisdicción de la fiscal de Roca, Natalia Pascual.