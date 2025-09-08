Necrológicas de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, lunes 8 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
NICOLAS SANTIAGO DE FELIPPE
Falleció en Gral. Roca a los 95 años. Su esposa: Hilda Veñy, sus hijos Daniel y Silvia, sus hijos politicos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremacion hoy a las 15,30 hs. previo oficio religioso en la capilla del crematorio.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
CARMEN ARIAS VDA. DE GALLARDO
Falleció en Gral. Roca a los 91 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer 12,30 hs. al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
