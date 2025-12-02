Necrológicas de hoy, martes 2 de diciembre de 2025

Juan Francisco Ancamil Falleció en Gral. Roca a los 70 años. Sus hermanos y sus sobrinos comunican su deceso y que sus restos fueron velados en Vintter 302 Stefenelli e inhumados para su eterno descanso en la necrópolis local el día Lunes 01 de diciembre. Pedro de Venecia S.S.

MARGARITA CATALINA CULLARI VDA. DE TAMBORINI Familia Mazzuca participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Susana y acompañan a sus familiares en este difícil momento y comunican que sus restos fueron inhumados en Parque Las FuentesEMPRESA DINIELLO