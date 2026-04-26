Ráfagas de 115km/h en la costa de Río Negro y lluvias en la cordillera de Neuquén: qué pasa en el Alto Valle este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por vientos extremos para este domingo. Mientras Viedma espera ráfagas fuertes, en la zona andina el termómetro cae a los -3°C y en el Alto Valle el viento superará los 60 km/h.
El norte de la Patagonia transita un domingo 26 de abril de extrema peligrosidad meteorológica. Un sistema de baja presión genera condiciones críticas que afectan de manera desigual a la región, pero con un denominador común: el rigor del viento y el frío polar.
En las ciudades del Valle, el domingo será hostil para cualquier actividad al aire libre. El cielo estará parcialmente nublado y el frío será constante.
Tendremos una mínima de 6°C y una máxima de solo 13°C. Y el viento no será tan extremo como en otros sectores de Neuquén y Río Negro, pero las ráfagas oscilarán entre los 60 y 69 km/h durante gran parte del día.
La costa de Río Negro: ráfagas extremas de 115 km/h en Viedma
La situación en la capital rionegrina es la más delicada de la provincia. Se espera un fenómeno de gran intensidad que requiere máxima precaución:
- Vientos fuertes: las ráfagas provenientes del sur podrían alcanzar los 115 km/h durante la mañana y la tarde.
- Lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 70%, lo que sumado al viento generará condiciones de temporal. Se recomienda no salir de los hogares si no es estrictamente necesario.
En la cordillera de Neuquén y Río Negro habrá frío bajo cero y ambiente gélido
En la zona andina, el invierno se adelantó con temperaturas que no darán tregua:
- San Martín de los Andes: la mínima cayó hasta los -3°C, con una máxima que apenas llegará a los 5°C. Las ráfagas del sudoeste alcanzarán los 50 km/h.
- Bariloche: con una mínima de 0°C, se espera un día gris y ventoso. Las ráfagas de 49 km/h mantendrán la sensación térmica muy por debajo de los valores reales.
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