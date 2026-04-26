Ráfagas de 115km/h en la costa de Río Negro y lluvias en la cordillera de Neuquén: qué pasa en el Alto Valle este domingo

El frío llega a la región del Alto Valle este jueves. Foto: Matías Subat

El norte de la Patagonia transita un domingo 26 de abril de extrema peligrosidad meteorológica. Un sistema de baja presión genera condiciones críticas que afectan de manera desigual a la región, pero con un denominador común: el rigor del viento y el frío polar.

En las ciudades del Valle, el domingo será hostil para cualquier actividad al aire libre. El cielo estará parcialmente nublado y el frío será constante.

Tendremos una mínima de 6°C y una máxima de solo 13°C. Y el viento no será tan extremo como en otros sectores de Neuquén y Río Negro, pero las ráfagas oscilarán entre los 60 y 69 km/h durante gran parte del día.

La costa de Río Negro: ráfagas extremas de 115 km/h en Viedma

La situación en la capital rionegrina es la más delicada de la provincia. Se espera un fenómeno de gran intensidad que requiere máxima precaución:

Vientos fuertes: las ráfagas provenientes del sur podrían alcanzar los 115 km/h durante la mañana y la tarde.

las ráfagas provenientes del sur podrían alcanzar los durante la mañana y la tarde. Lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 70%, lo que sumado al viento generará condiciones de temporal. Se recomienda no salir de los hogares si no es estrictamente necesario.

En la cordillera de Neuquén y Río Negro habrá frío bajo cero y ambiente gélido

En la zona andina, el invierno se adelantó con temperaturas que no darán tregua: