Necrológicas de hoy, martes 3 de noviembre de 2026

GINNOBILI DE PAGANO, NELLY Falleció en Cipolletti el 28/10/2026. Silvina, Fernando y Horacio Correa Uranga, junto con sus familias, participan el fallecimiento de esta querida amiga de toda la vida, y acompañan con mucho afecto a Pablo, Carolina, Enrique y a toda la familia Pagano – Ginnobili, en estos tristes momentos

BERRY, OSCAR Personal de Movimientos y Servicios participa el fallecimiento del padre de Ana María y acompaña a ella y familia en estos momentos de dolor. Sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES.EMPRESA DINIELLO

BERRY, OSCAR Any, Miguel, Maxi, Fede, Maru, Caro, Ana Clara y Magdalena lamentan con profundo pesar la pérdida del abuelo Oscar, lo despiden con mucho cariño y comunican que sus restos fueron trasladados al CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES para su inhumación. EMPRESA DINIELLO

BERRY, OSCAR Falleció en General Roca a los 89 años. Tati, sus hijos Ana María, Silvia, Daniel y Carlos, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos, velados en sala «D» de Villegas 1045, fueron trasladados ayer a las 16 al CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

PULGAR, EDGARDO ANTONIO Falleció en Gral.Roca a los 71 años. Su esposa Graciela Esther Abraham, sus hijos: Paola, Matías, Manuel, Francisco y Candela, sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos, velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16 en el CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTESServicio: EMPRESA DINIELLO