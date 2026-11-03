El Niño en Neuquén: trabajan en un plan de prevención ante posibles lluvias intensas y tormentas

El trabajo se desarrolla a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y los organismos que integran el Comité de Emergencia Meteorológica. Gobierno de Neuquén.

Identificar a las familias que viven en sectores inundables, prever espacios de alojamiento y organizar los equipos de asistencia son algunas de las tareas que Neuquén coordina con los municipios para responder ante posibles lluvias intensas, como efecto de El Niño intenso. La prioridad está puesta en quienes podrían necesitar mayor ayuda, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Prevención ante El Niño : recorrido por localidades de Neuquén

Según informó el Gobierno provincial, el trabajo se desarrolla a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y los organismos que integran el Comité de Emergencia Meteorológica. La etapa actual se concentra en la prevención: los equipos recorren localidades para evaluar infraestructura, organizar recursos y localizar a la población que podría requerir asistencia.

El ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, anunció reuniones durante esta semana con intendentes de municipios de primera categoría. Uno de los primeros encuentros será en Rincón de los Sauces, que recientemente afrontó una emergencia por las precipitaciones y la crecida del arroyo Carranza.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, junto al ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset. Foto Gobierno de Neuquén.

“Comenzamos hace unos días planificando y llevando adelante un monitoreo permanente con la secretaría de Emergencias”, señaló Ousset. Explicó que la coordinación busca definir acciones para cada localidad y disponer de equipos que puedan intervenir si la situación lo requiere.

Quiénes podrían necesitar mayor asistencia

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, explicó que una de las tareas es identificar a quienes residen en zonas de ribera o sectores potencialmente inundables. Según indicó, los cambios en esos espacios durante décadas de sequía pueden aumentar la exposición de sus habitantes ante una crecida.

La Provincia articula con intendentes, presidentes de comisiones de fomento y referentes locales. Foto Gobierno de Neuquén.

Además de las personas mayores, los niños y las personas con discapacidad, la planificación contempla a quienes atraviesan situaciones de salud que requieren cuidados particulares, como los embarazos de riesgo. Conocer dónde viven y qué asistencia necesitan permite organizar los recursos con anticipación.

El trabajo incluye la preparación de centros de evacuación y la coordinación de los equipos que intervendrían en cada lugar. Para eso, la Provincia articula con intendentes, presidentes de comisiones de fomento y referentes locales.

Una planificación para prevenir y responder

Ortiz Luna señaló que entre los escenarios para los que se preparan figuran lluvias persistentes y tormentas que podrían producir precipitaciones intensas, granizo y actividad eléctrica.

El esquema contempla tres etapas: prevención, respuesta y recuperación. En la primera, que se desarrolla actualmente, el objetivo es definir responsabilidades, evaluar los espacios disponibles y prever cómo se brindaría asistencia ante una eventual contingencia.

Ousset sostuvo que la organización anticipada también debe incluir información para la comunidad sobre las acciones previstas. Las reuniones con los municipios permitirán ajustar esa planificación a las necesidades de cada localidad.