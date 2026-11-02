Quién era el joven que murió en un choque sobre la Ruta 65 mientras iba en bicicleta a Roca para ver su esposa internada

Un trágico incidente vial volvió a sacudir al Alto Valle. Un joven murió luego de haber sido chocado sobre la Ruta 65 este domingo 1 de noviembre. La víctima fatal se dirigía a Roca para ver a su esposa que estaba internada, quien en redes sociales incluso había activado una campaña para poder localizarlo.

Según confirmaron desde la Policía de Río Negro, el hecho se registró alrededor de las 20:50, en el tramo de la calzada comprendido entre la denominada curva de Verani y la calle 4, a la altura de en Contralmirante Guerrico.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas en la escena del siniestro, un hombre de 51 años que conducía una Ford Kuga intentó realizar una maniobra de adelantamiento por el carril contrario cuando impactó, con su lateral izquierdo, al ciclista que iba por esa mano.

Como consecuencia del violento impacto, quedó tendido sobre la cinta asfáltica con heridas de extrema gravedad. Minutos después, personal médico arribó al sector para asistirlo de urgencia y efectuar su traslado en ambulancia hacia el hospital de Allen.

Pese a los esfuerzos de los profesionales, la guardia del hospital confirmó su fallecimiento pasadas las 21:40 debido a la severidad de las lesiones sufridas.

Quién era el ciclista que murió en el choque fatal sobre la Ruta 65

Según pudo averiguar este medio, la víctima fatal fue identificada como Fernando Daniel Zuñiga, de 29 años.

A través de una página de Facebook, Florencia publicó una foto del joven ciclista y lamentó su pérdida: «Quiero hacerles llegar mis más sinceras condolencias a toda la familia Zúñiga por esta pérdida tan dolorosa. No existen palabras que puedan aliviar un dolor tan grande, pero deseo de corazón que encuentren fuerzas para atravesar este momento tan difícil».

Hubo muchas repercusiones por la muerte de Zuñiga a través de las redes sociales. Según pudo reconstruir este medio a partir de las diversas versiones que se difundieron por parte de los propios vecinos, el joven había partido en bicicleta desde Cipolletti con destino a General Roca para ver a su pareja que se encuentra internada en una clínica.

La mujer había activado una campaña en redes sociales para dar con su paradero por la falta de novedades, ya que el hombre no sabía cómo ubicarse muy bien por la ciudad, y hasta había pedido colaboración para ayudarlo llegar a destino. Finalmente, resultó que había sido el protagonista del trágico incidente vial.