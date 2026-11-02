Alerta por tormentas en Río Negro y por lluvia en Neuquén este martes 3: las zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por tormentas en Río Negro y por lluvia en Neuquén para este martes 3 de noviembre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

El organismo nacional precisó que la alerta amarilla en Río Negro implica «tormentas de variada intensidad» que «podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasionalmente granizo y ráfagas fuertes». El parte oficial indica que se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados según la zona.

Mientras tanto, del lado neuquino la alerta amarilla es por lluvias de variada intensidad. «Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. En regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada«, detalló el SMN.

A la izquierda, mapa de alertas por tormentas. A la derecha, mapa de alerta por lluvias. Fuente: SMN.

Los peores horarios de la alerta por tormenta en Río Negro

En Río Negro, las zonas bajo alerta desde el inicio de la mañana hasta que culmine el martes son:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Por su parte, la alerta rige desde la tarde hasta la noche inclusive en:

Conesa.

Adolfo Alsina.

San Antonio.

Valcheta.



Qué pasa con la lluvia en Neuquén

En Neuquén, la alerta por lluvias rige únicamente a la tarde en:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por su parte, inicia a la tarde pero se extiende hasta la noche en: