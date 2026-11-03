Depo Viedma se recuperó y logró su primera victoria como visitante en la Liga Argentina

Deportivo Viedma consiguió un gran triunfo en condición de visitante frente a Pergamino. Fue 96-89, en el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Liga Argentina de Básquet 2026/27. Con este resultado, el quinteto de la capital rionegrina sumó su segunda victoria y se recuperó de la caída ante Ciclista Juninense.

Desde el inicio, se vivió un verdadero partidazo, con buen básquet y goleo alto. Los de Viedma se afianzaron en cancha a partir de una buena circulación de pelota y efectividad desde el perímetro; mientras que el local, con un gran ritmo de juego, encontró respuestas en sus ataques. El primer cuarto terminó con la visita arriba por dos (31-29).

En el segundo período bajó la intensidad, pero Viedma continuó liderando el juego y logró sostener la ventaja gracias a las variantes desde el banco. Pergamino fortaleció su defensa y aprovechó los errores del rival. Los equipos se fueron al descanso con los rionegrinos arriba 48-44.

Depo Viedma tuvo aguante y aseguró el triunfo

Tras el entretiempo, el partido mantuvo la misma dinámica, con un desarrollo parejo, aunque Viedma logró conservar la ventaja en el marcador. Así, se quedó también con el tercer cuarto y estiro la diferencia antes de encarar los últimos 10 minutos. Parcial de 21-18 y global de 69-62.

En el cierre, los dirigidos por Guillermo Bogliacino manejaron bien los tiempos, a pesar de que Pergamino comenzó a descontar y a disputar cada pelota como si fuera la última. Finalmente, Depo se quedó con un gran triunfo y logró su primer éxito lejos de casa.

Lucas González firmó un doble-doble en el triunfo de los rionegrinos. (Prensa Pergamino)

Los destacados de la noche y lo que viene

Gastón Bertona y Luciano Cáceres, con 24 puntos cada uno, fueron vitales en la victoria de Depo Viedma, que también tuvo una gran actuación de Lucas González (17 puntos más 10 rebotes) y Mateo Macrini, dueño de 14 puntos. En el local sobresalieron Francisco Bonja (21), Lorenzo Capponi (20) y Adriano Maretto (18).

Con regsitro de 2-1, el quinteto rionegrino seguirá de gira y este miércoles 4 de noviembre visitará a Centenario de Venado Tuerto, por la cuarta fecha de la Conferencia Sur de la competencia.