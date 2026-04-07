Necrológicas de hoy, martes 7 de abril de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 7 de abril, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Flores, Mauro
Fallecio en Cinco Saltos a los 32 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Gral Roca y velados en Iglesia Pentecostal de Barrio Belgrano, recibieron sepultura ayer a las 16 Hs en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Borzi, Héctor
Falleció en General Roca a los 95 años. Tus amigos y amigas de la «Cena de los Picapiedras» acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Te recordaremos siempre como un campeón de la vida y un magnífico ejemplo de como transitar nuestros últimos años.
BORZI, HECTOR ESTEBAN
Roque Mocciola S.A. y sus compañeros de trabajo participan con profundo dolor el deceso del padre de Gabriel.
BORZI, HECTOR ESTEBAN
Domingo Mocciola y familia acompañan a Gabriel en estos momentos de profundo dolor
DIAZ, MARIA JUSTINA
Falleció el 02/04/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Christian Marcelo Collar, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.
TORRES, GUSTAVO
La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 69 de Plottier, participa su fallecimiento, acompañando a Julia, Juan Cruz y Mateo ante su irreparable pérdida.
Comentarios