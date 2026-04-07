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Necrológicas de hoy, martes 7 de abril de 2026

Las necrológicas del día de hoy, martes 7 de abril, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Flores, Mauro

Fallecio en Cinco Saltos a los 32 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Gral Roca y velados en Iglesia Pentecostal de Barrio Belgrano, recibieron sepultura ayer a las 16 Hs en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

Borzi, Héctor

Falleció en General Roca a los 95 años. Tus amigos y amigas de la «Cena de los Picapiedras» acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Te recordaremos siempre como un campeón de la vida y un magnífico ejemplo de como transitar nuestros últimos años.

BORZI, HECTOR ESTEBAN

Roque Mocciola S.A. y sus compañeros de trabajo participan con profundo dolor el deceso del padre de Gabriel.

BORZI, HECTOR ESTEBAN

Domingo Mocciola y familia acompañan a Gabriel en estos momentos de profundo dolor

DIAZ, MARIA JUSTINA

Falleció el 02/04/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Christian Marcelo Collar, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento.

TORRES, GUSTAVO

La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 69 de Plottier, participa su fallecimiento, acompañando a Julia, Juan Cruz y Mateo ante su irreparable pérdida.

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