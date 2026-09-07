El Indec difundirá el dato de inflación de agosto 2026 este jueves 10: el mercado prevé un IPC por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves 10 de septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto de 2026. Luego del rebote de julio, cuando la inflación se ubicó en un 2,1% impulsada por factores estacionales vinculados al receso invernal, las mediciones privadas anticipan un retorno al sendero de desaceleración. Las proyecciones de los analistas posicionan el indicador del octavo mes del año nuevamente por debajo del techo del 2%, con un rango de estimaciones que oscila entre el 1,4% y el 1,9%.

En caso de confirmarse las previsiones más optimistas de los relevamientos privados, el costo de vida registraría un descenso de hasta 0,7 puntos porcentuales en comparación con el registro previo. De esta manera, la cifra mensual no solo quebraría la barrera del 2%, sino que lograría perforar el 1,5% informado en mayo de 2025, el valor más bajo en la gestión del presidente Javier Milei.

Estas expectativas se sostienen en la pérdida de impulso de aumento en los alimentos y en un ajuste tarifario más acotado sobre los servicios públicos.

Las proyecciones privadas y la conducta de las consultoras

Las consultoras económicas mostraron coincidencias respecto al freno en la dinámica de precios minoristas tras el cierre de las vacaciones de invierno.

En el rango inferior de los pronósticos, la Fundación Libertad y Progreso calculó un IPC del 1,4% para el mes de agosto. Julián Neufeld, economista de la entidad, explicó que la canasta básica registró incrementos acotados, con un avance de apenas 1,1% en el rubro de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. A su vez, el director de la firma, Agustín Etchebarne, detalló que en la tercera semana del mes el monitoreo arrojó una deflación del 0,4%.

Por su parte, la firma Eco Go situó su estimación entre el 1,5% y el 1,6%. En declaraciones radiales, su director asociado, Sebastián Menescaldi, remarcó: “Las tres semanas que medimos tuvimos muy baja inflación, algo que nos sorprendió”, al tiempo que confirmó la decisión de reducir sus previsiones previas.

En tanto, Orlando Ferreres proyectó un 1,5% y C&T Asesores Económicos ubicó el aumento en un 1,6% para la región del Gran Buenos Aires.

En el tramo superior figuraron Analytica con un 1,7% e Invecq con un 1,9%, firma que destacó una retracción del 0,1% en los precios durante los últimos siete días del mes.

El rol determinante de los alimentos y las tarifas

La desaceleración del índice general guardó una relación directa con el comportamiento de la canasta básica alimentaria y los precios regulados. Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, señaló a Bloomberg que el rubro alimentario mostró una suba del 1,7%, una cifra en línea con el mes previo. Si bien frutas y verduras experimentaron cierta volatilidad con alzas del 2,6% y 5,6% respectivamente en la cuarta semana, los cortes vacunos mantuvieron cotizaciones estables.

En esa misma línea, desde la consultora LCG remarcaron que la última semana del mes presentó una variación casi nula en alimentos, donde las reducciones en panificados, lácteos y verduras compensaron los aumentos en otros rubros.

En cuanto a los servicios públicos, el nuevo esquema de actualización tarifaria aplicado por el Poder Ejecutivo para el segundo semestre permitió atenuar los incrementos en la electricidad. Esta política oficial actuó como un ancla para evitar presiones adicionales sobre el indicador general, a diferencia de lo ocurrido en julio, cuando rubros como Recreación y cultura (5%) y Restaurantes y hoteles (2,8%) elevaron el nivel general del IPC hasta el 2,1%.

La mirada del Gobierno y las expectativas para el cierre del año

Desde el equipo económico manifestaron optimismo sobre la cifra final que publicará el organismo de estadística. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ratificó el rumbo con declaraciones públicas donde afirmó que la entidad percibe un descenso continuo del índice de precios. El funcionario agregó que el mercado observará una tasa inferior a la de julio y probablemente menor al 1,9% registrado en junio. Las expectativas oficiales se respaldan también en la inflación mayorista de julio, que fue del 0,8%, un dato celebrado por Javier Milei como anticipo del sendero bajista en los precios minoristas.

Asimismo, las estimaciones privadas coinciden con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el propio BCRA, el cual proyectó un IPC del 1,8% para agosto. La mediana de las respuestas formuladas por los analistas prevé que la inflación se consolidará en una meseta de entre 1,7% y 1,8% mensual de forma constante hasta enero de 2027. Respecto al escenario de septiembre, Camilo Tiscornia anticipó que los precios mantendrán valores similares a los de agosto, a pesar del impacto que pueda generar el cambio de temporada sobre la indumentaria. Sin embargo, el economista ratificó que la tendencia de fondo apunta hacia una mayor moderación para los próximos meses.