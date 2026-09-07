Fuerte choque entre camiones sobre Ruta 151: largas filas y horas de demora por un derrame de nafta cerca de Catriel

Un fuerte choque ocurrió sobre la Ruta 151 entre dos camiones cerca de la localidad de Catriel. Si bien no se reportaron heridos, un derrame de combustible ocasionó un corte de tránsito que se extendió por más de seis horas.

El hecho ocurrió después de las 17, entre Sargento Vidal y Catriel, y fue protagonizado por un camión con semirremolque -que circulaba en dirección hacia el norte- y un camión cisterna, que iba en dirección contraria.

Según precisó el sitio local Catriel 25 Noticias, al semirremolque se le reventó un neumático producto del impacto, lo que generó que el vehículo se desestabilizara e impacte contra el lateral izquierdo del otro camión. El choque generó una grieta en la cisterna y esto provocó una derrame de combustible sobre la calzada.

Largas filas sobre la Ruta 151 por un derrame de combustible

Debido a las circunstancias del incidente vial, se desplegó un operativo de tareas preventivas y limpieza sobre el terreno, lo que generó un corte de tránsito de más de seis horas.

El sitio local informó que la Policía habilitó la circulación por las banquinas cerca de las 21. Sin embargo, las largas filas permanecieron hasta después de las 22. Incluso, el medio Viento Sur Noticias reportó a travpes de testigos que había más de 200 vehículos varados por el corte durante la tarde y que la fila se extendía desde la zona de Barda del Medio hacia Catriel.