Necrológicas de hoy, martes 9 de septiembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, martes 9 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Ramón Suarez

La comunidad educativa de CETeC participa con pesar su fallecimiento y acompaña en este momento de dolor a nuestra compañera Emilia y toda su familia, rogando una oración en su memoria.

NICOLAS SANTIAGO DE FELIPPE

Falleció en Gral. Roca a los 95 años. Su esposa: Hilda Veñy, sus hijos Daniel y Silvia, sus hijos politicos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremacion hoy a las 15,30 hs. previo oficio religioso en la capilla del crematorio.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

CARMEN ARIAS VDA. DE GALLARDO

Falleció en Gral. Roca a los 91 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer 12,30 hs. al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

noelia andrea san martín

Directivos y Personal del Centro Empleados de Comercio, AMECYS y OSECAC, participan el fallecimeinto de la Sra. esposa de su compañero Delegado Alex Arriagada, acompañándolo a él y su familia en estos momentos de dolor.

