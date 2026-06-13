La Libertad Avanza dijo en Añelo que busca replicar en Neuquén las políticas impulsadas por Javier Milei

Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) encabezaron un encuentro con vecinos de Añelo en el que defendieron las políticas económicas del Gobierno nacional y plantearon la necesidad de trasladar ese modelo de gestión a la provincia de Neuquén. De la actividad participaron los diputados provinciales Gastón Riesgo y Soledad Mondaca, junto a referentes del espacio.

Pablo Cervi pidió trasladar a Neuquén el modelo económico nacional

Durante la reunión, el dirigente e ingeniero agrónomo Pablo Cervi explicó que el objetivo fue informar sobre el trabajo legislativo del partido y compartir su visión sobre el desarrollo de la provincia. «Vinimos a rendir cuentas sobre nuestro trabajo en el Congreso y a explicar por qué creemos que las políticas nacionales también deben aplicarse en Neuquén», expresó.

Cervi recordó que conoce la región desde 1995, cuando comenzó a trabajar en Tratayén, y destacó la transformación que experimentó Añelo con el desarrollo de Vaca Muerta. En ese contexto, sostuvo que las medidas implementadas por el presidente Javier Milei permitieron mejorar las condiciones para la actividad hidrocarburífera, al favorecer precios internacionales para la producción y brindar mayor previsibilidad para las inversiones.

Entre los aspectos que destacó, mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que ofrece estabilidad jurídica e impositiva para proyectos de infraestructura vinculados al petróleo y al gas. También valoró el anuncio de una inversión privada de 3.000 millones de dólares para la construcción de una planta separadora de gases en Tratayén, iniciativa que, según afirmó, tendrá impacto económico en Añelo y otras localidades de la región.

El dirigente sostuvo que, una vez consolidada la etapa de inversión en infraestructura, el principal desafío será impulsar actividades que agreguen valor a los recursos naturales para generar empleo privado y un desarrollo económico sostenido.

En ese marco, cuestionó la administración de los recursos provinciales y señaló que, a su criterio, una parte importante del presupuesto se destina a gastos corrientes en lugar de financiar obras e inversiones productivas. Además, propuso ampliar la infraestructura de riego para fortalecer la producción agropecuaria, reducir la carga fiscal y promover la instalación de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial, aprovechando la disponibilidad de gas en la provincia.

Finalmente, Cervi sostuvo que las regalías hidrocarburíferas deberían destinarse a infraestructura y a la diversificación de la matriz productiva, en línea con lo establecido por la Constitución de Neuquén. «Queremos construir propuestas junto a los vecinos para que el desarrollo llegue a cada localidad de la provincia», concluyó.