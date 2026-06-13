Amplio operativo policial sobre la Ruta 22: identificaron a 56 personas y controlaron más de 50 vehículos

La Policía de Río Negro llevó adelante una serie de controles preventivos sobre distintos puntos de la Ruta Nacional 22 en el Alto Valle Este, donde identificó a 56 personas y supervisó 52 vehículos durante una jornada de trabajo coordinada que concluyó sin registrarse novedades de relevancia.

El operativo se desarrolló durante la tarde en sectores estratégicos de circulación y tuvo como objetivo reforzar la prevención, incrementar la presencia policial y fortalecer los controles sobre uno de los principales corredores viales de la provincia.

Las tareas comenzaron en el sector de Caza y Pesca de Ingeniero Huergo, a la altura del kilómetro 1.148 de la Ruta Nacional 22. Durante aproximadamente dos horas, efectivos policiales realizaron controles vehiculares e identificación de personas, alcanzando un total de 26 ciudadanos y 26 vehículos supervisados.

Posteriormente, el despliegue se trasladó al sector conocido como Tres Puentes, en la localidad de Godoy. Allí se concretó un nuevo procedimiento preventivo que permitió identificar a 16 personas y controlar otros 16 vehículos que circulaban por la zona.

La última etapa del operativo se desarrolló en el acceso a Villa Regina, donde los uniformados identificaron a 14 personas y verificaron 10 vehículos. Además de las tareas de control, los efectivos mantuvieron contacto con conductores y vecinos, brindando recomendaciones relacionadas con la seguridad vial y la documentación obligatoria para circular.

Desde la fuerza destacaron que los procedimientos se desarrollaron con normalidad y sin incidentes, en el marco de las acciones permanentes de prevención que se realizan en las rutas de la región.

El operativo contó con la participación de personal especializado de la División Toxicomanía de Allen, perros detectores de estupefacientes de la División Canes de esa ciudad, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales, integrantes de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Villa Regina y personal de la Comisaría 16° de Ingeniero Huergo.

Este tipo de controles continuarán realizándose de manera periódica con el objetivo de prevenir delitos, reforzar la seguridad vial y garantizar una mayor presencia policial en los accesos y rutas del Alto Valle.