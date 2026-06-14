Necrológicas de hoy, domingo 14 de junio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 14 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CERDA, PILAR (POROTA)
Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 87 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos están siendo velados en sala A de calle Bahía Blanca 546 y serán inhumados a las 10 hs del dia 13 de junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
ODDONE, GRACIANO
Falleció en Neuquén el día 11 de Junio a la edad de 96 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 12:00hs. en el cementerio Central de Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF
GILES, EZEQUIEL ALFREDO
Falleció trágicamente en Gral. Roca a los 26 años. Su Madre: Paola Giles y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16 en la necrópolis local. Afiliado a Prevención ARTSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
PEREZ, JUAN CARLOS
Falleció en General Roca a los 94 años. Sus hijos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» de Villegas 1045 de 13 a 16, fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su Inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Grisoni, Ana Raquel
Querida Raquel, nos dejaste …. Luchaste con mucha fuerza por largo tiempo… siempre estará tu esencia con nosotros en cada encuentro … te queremos. Tus ex compañeros de la escuela San Martín
SUAREZ, PAULA EDITH
Falleció en Gral. Roca a los 44 años. Su esposo: Héctor Bonavitta. Su hijo y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados y trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
DURAN Vda. de GOBACHOV, AURORA
Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 73 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron inhumados a las 15 hs del dia 12 de Junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
MARTINEZ, ELSA NOEMI
Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 73 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados a las 17 hs del dia 12 de junio en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
ZURITA, IDA
Falleció en Neuquén el día 11 de Junio a la edad de 76 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, fueron inhumados a las 18:00 hs. en el cementerio Central de Neuquén.
pérez, juan carlos
Falleció en General Roca a la edad de 94 años. Sus hijos Betina, Daniel, Jorge y Carlos, sus nietos y sus bisnietos comunican con profundo dolor su partida, y que sus restos serán velados hoy sábado 13/06/2026 a partir de las 13 hs en Empresa Dinielo.
HERNANDEZ GODOY, FRANCISCO EDUARDO
Falleció en Gral. Roca a los 51 años. Su esposa: Silvina Fernández. Sus padres: Francisco Hernández y Veronica Godoy. Sus hijos. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a CertezaSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Ramírez, Flavio Luis
El presidente de CALF, Marcelo Severini; integrantes del Consejo de Administración, la secretaria, Agustina Creide y el gerente de Tecnologías de la Información, Sergio Fernández Novoa, participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera dirigente del Sindicato de Prensa de Neuquén, integrante de la conducción de FATPREN y miembro de la CGT regional Neuquén.Acompañan a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma.
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