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Necrológicas de hoy, domingo 14 de junio de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 14 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

CERDA, PILAR (POROTA)

Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 87 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos están siendo velados en sala A de calle Bahía Blanca 546 y serán inhumados a las 10 hs del dia 13 de junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ODDONE, GRACIANO

Falleció en Neuquén el día 11 de Junio a la edad de 96 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 12:00hs. en el cementerio Central de Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF

GILES, EZEQUIEL ALFREDO

Falleció trágicamente en Gral. Roca a los 26 años. Su Madre: Paola Giles y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16 en la necrópolis local. Afiliado a Prevención ARTSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

PEREZ, JUAN CARLOS

Falleció en General Roca a los 94 años. Sus hijos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» de Villegas 1045 de 13 a 16, fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su Inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Grisoni, Ana Raquel

Querida Raquel, nos dejaste …. Luchaste con mucha fuerza por largo tiempo… siempre estará tu esencia con nosotros en cada encuentro … te queremos. Tus ex compañeros de la escuela San Martín

SUAREZ, PAULA EDITH

Falleció en Gral. Roca a los 44 años. Su esposo: Héctor Bonavitta. Su hijo y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados y trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

DURAN Vda. de GOBACHOV, AURORA

Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 73 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron inhumados a las 15 hs del dia 12 de Junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MARTINEZ, ELSA NOEMI

Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 73 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados a las 17 hs del dia 12 de junio en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ZURITA, IDA

Falleció en Neuquén el día 11 de Junio a la edad de 76 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, fueron inhumados a las 18:00 hs. en el cementerio Central de Neuquén.

pérez, juan carlos

Falleció en General Roca a la edad de 94 años. Sus hijos Betina, Daniel, Jorge y Carlos, sus nietos y sus bisnietos comunican con profundo dolor su partida, y que sus restos serán velados hoy sábado 13/06/2026 a partir de las 13 hs en Empresa Dinielo.

HERNANDEZ GODOY, FRANCISCO EDUARDO

Falleció en Gral. Roca a los 51 años. Su esposa: Silvina Fernández. Sus padres: Francisco Hernández y Veronica Godoy. Sus hijos. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a CertezaSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Ramírez, Flavio Luis

El presidente de CALF, Marcelo Severini; integrantes del Consejo de Administración, la secretaria, Agustina Creide y el gerente de Tecnologías de la Información, Sergio Fernández Novoa, participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera dirigente del Sindicato de Prensa de Neuquén, integrante de la conducción de FATPREN y miembro de la CGT regional Neuquén.Acompañan a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma.

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