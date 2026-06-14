Necrológicas de hoy, domingo 14 de junio de 2026

CERDA, PILAR (POROTA) Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 87 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos están siendo velados en sala A de calle Bahía Blanca 546 y serán inhumados a las 10 hs del dia 13 de junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ODDONE, GRACIANO Falleció en Neuquén el día 11 de Junio a la edad de 96 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 12:00hs. en el cementerio Central de Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF

GILES, EZEQUIEL ALFREDO Falleció trágicamente en Gral. Roca a los 26 años. Su Madre: Paola Giles y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16 en la necrópolis local. Afiliado a Prevención ARTSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

PEREZ, JUAN CARLOS Falleció en General Roca a los 94 años. Sus hijos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» de Villegas 1045 de 13 a 16, fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su Inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Grisoni, Ana Raquel Querida Raquel, nos dejaste …. Luchaste con mucha fuerza por largo tiempo… siempre estará tu esencia con nosotros en cada encuentro … te queremos. Tus ex compañeros de la escuela San Martín

SUAREZ, PAULA EDITH Falleció en Gral. Roca a los 44 años. Su esposo: Héctor Bonavitta. Su hijo y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados y trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

DURAN Vda. de GOBACHOV, AURORA Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 73 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron inhumados a las 15 hs del dia 12 de Junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MARTINEZ, ELSA NOEMI Falleció en Neuquén el 11 de junio del 2026 a la edad de 73 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados a las 17 hs del dia 12 de junio en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ZURITA, IDA Falleció en Neuquén el día 11 de Junio a la edad de 76 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, fueron inhumados a las 18:00 hs. en el cementerio Central de Neuquén.

pérez, juan carlos Falleció en General Roca a la edad de 94 años. Sus hijos Betina, Daniel, Jorge y Carlos, sus nietos y sus bisnietos comunican con profundo dolor su partida, y que sus restos serán velados hoy sábado 13/06/2026 a partir de las 13 hs en Empresa Dinielo.

HERNANDEZ GODOY, FRANCISCO EDUARDO Falleció en Gral. Roca a los 51 años. Su esposa: Silvina Fernández. Sus padres: Francisco Hernández y Veronica Godoy. Sus hijos. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a CertezaSERVICIO: EMPRESA DINIELLO