Una tecnología argentina aumentó un 16% los embriones transferibles en tratamientos de fertilización in vitro

La fertilidad asistida en la Argentina muestra una brecha que organiza la discusión clínica y científica: se realizan casi 25.000 tratamientos de reproducción al año, pero solo nacen 5.000 bebés.

Frente a esa limitación, investigadores del CONICET desarrollaron HyperSperm, una técnica que imita dentro del laboratorio los cambios que sufre el espermatozoide en el cuerpo femenino. En un ensayo con 41 parejas, nueve obtuvieron embriones transferibles cuando el método convencional no había dado resultados.

Uno de los científicos que trabaja en el desarrollo, el investigador del CONICET Darío Krapf, afirmó que la tecnología HyperSperm busca mejorar un aspecto que actualmente limita el resultado de la fecundación in vitro: la calidad y cantidad de embriones aptos para transferencia.

Ya publicaron los resultados en la revista Journal of Translational Medicine. Allí informaron que HyperSperm incrementó en un 16% la cantidad de embriones transferibles por ciclo y elevó al 50% la proporción de embriones con dotación cromosómica normal. Ese porcentaje representa un aumento del 20% respecto a los procedimientos clásicos.

Krapf, investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y cofundador de Fecundis, explicó que ese resultado modifica el problema de fondo en la clínica reproductiva. «Si como resultado de una FIV clásica solo el 30% de los embriones son euploides, eso significa que uno de cada tres podría dar origen a un embarazo a término. Una pareja en promedio necesita tres intentos para lograrlo», afirmó.

La empresa fue fundada en 2020 por Krapf, Mariano Buffone y Rita Vassena, y ya registra 11 bebés nacidos a partir de ensayos con su tecnología. La técnica reproduce in vitro los cambios bioquímicos que el espermatozoide atraviesa de forma natural en el tracto reproductivo femenino antes de la fecundación.

Valentina Torres Monserrat, directora de laboratorio en Fertya Medicina Reproductiva y autora del trabajo, ubicó el problema en un punto diferente al que dominaron durante

años las mejoras técnicas. «Las herramientas actuales se orientan a la selección de los mejores espermatozoides, ovocitos y embriones para transferir, pero eso no está aumentando las tasas de embarazo», afirmó.

La investigación se realizó entre agosto de 2023 y diciembre de 2025 en tres clínicas de Argentina, con 41 parejas que ingresaron en un protocolo experimental de brazo partido. Tras los resultados iniciales, Fecundis avanza hacia un nuevo ensayo clínico con 202 parejas en clínicas de Argentina y Estados Unidos. Cuando se superen las cuestiones de regulación, se espera que la comercialización de la tecnología empiece a partir del próximo año.