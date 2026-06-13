Desde julio habrá guardafaunas 2.0 que harán multas por pesca y caza ilegal con drones

El gobernador Rolando Figueroa entregó equipamiento para mejorar el control de la caza y la pesca ilegal (Neuquéninforma)

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes el acto central por el Día del Guardafauna en Junín de los Andes, un encuentro que sirvió para destacar la labor de los agentes y proyectar el rol clave que tendrán ante el inminente desarrollo de la región.

El mandatario provincial vinculó el fortalecimiento de los controles ambientales con el ambicioso plan de conectividad vial que lleva adelante su gestión, el cual contempla la ejecución de mil obras públicas y la construcción de mil kilómetros de nuevas rutas.

Según el gobernador, esta infraestructura multiplicará el arribo de visitantes y demandará una fuerte preparación estatal para proteger los ecosistemas locales.

“Una trucha vale mucho más en el río que en el plato”, afirmó de forma categórica Figueroa para ilustrar la visión de sostenibilidad que promueve el Ejecutivo.

Destacó el proyecto de la futura ruta paralela a la cordillera que integrará veinte pueblos, veinte lagos y cinco pasos internacionales pavimentados con Chile, transformando la matriz económica provincial.

En esa línea, insistió en que el crecimiento turístico no será sostenible en el tiempo si no se dota de herramientas operativas a las fuerzas civiles y de seguridad, impulsando además la creación de un cuerpo de reserva para llevar la educación ambiental a todas las escuelas neuquinas.

La ceremonia oficial contó con la participación del ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos; y el intendente local, Luis Madueño.

Durante la jornada se oficializó la entrega de 60 tablets para actas digitales, drones, binoculares y 20 soportes para antenas Starlink, elementos que modernizarán las tareas de fiscalización en las delegaciones Confluencia, Alto Neuquén, Pehuén y Lagos del Sur.

Este equipamiento permitirá que a partir del 1 de julio entre en vigencia el nuevo sistema de fiscalización digital, permitiendo labrar contravenciones electrónicas en tiempo real y sin necesidad de contar con conectividad en el terreno.

Tecnología aplicada y recaudación récord en la Provincia

Por su parte, el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, presentó un balance de gestión que arrojó una recaudación sin precedentes de 1.619 millones de pesos mediante la venta de 76.274 permisos de pesca.

Lagos atribuyó este éxito financiero a la digitalización completa de los trámites administrativos implementada por el organismo, lo que agilizó el acceso de los usuarios y optimizó la transparencia del sistema.

El funcionario enfatizó que detrás de los paisajes que promocionan a Neuquén en el mercado internacional existe un cuerpo de guardafaunas custodiando activamente el patrimonio biológico frente a desmontes o actividades furtivas.

El director detalló que la estrategia de control sumó herramientas de vanguardia, como una flota de 16 drones equipados con inteligencia artificial y cámaras térmicas.

El uso de tecnología aérea permite quintuplicar la capacidad operativa de los agentes en el territorio, ampliando la cobertura de patrullaje de 10 a 60 kilómetros cuadrados diarios por efectivo, facilitando además el desarrollo de censos de especies nativas.

Asimismo, estas unidades resultan fundamentales para los operativos nocturnos que se realizan de forma coordinada con la Policía de la Provincia, área con la que se articulan tareas desde que Fauna se integró al Ministerio de Seguridad.

El gobernador Figueroa presidió acto por el aniversario del cuerpo de guardafaunas (Neuquéninforma)

Con el objetivo de erradicar la pesca furtiva a gran escala, la Dirección de Fauna extendió sus fiscalizaciones hacia la cadena comercial de restaurantes y pescaderías.

Las inspecciones en los establecimientos gastronómicos exigen las facturas que acrediten el origen legal de los productos a través de criaderos habilitados, procediendo al secuestro directo de la mercadería y dando intervención a Bromatología en caso de irregularidades.

De esta manera, las autoridades buscan bloquear los circuitos de comercialización ilegal para desincentivar la presión extractiva sobre los cursos de agua naturales.

Regulación de cotos de caza y manejo de fauna exótica

Respecto a los 54 cotos de caza mayor y menor autorizados en Neuquén, Lagos aclaró que la actividad funciona bajo una estricta normativa que la utiliza como herramienta de control de especies exóticas introducidas, como el ciervo colorado.

El organismo provincial otorga cupos anuales restringidos a los establecimientos privados y reinvierte el total de lo recaudado en insumos para la protección de la fauna autóctona.

Gracias a este esquema de financiamiento, la provincia adquirió collares de monitoreo satelital para el estudio de pumas y dispositivos especiales para contener el avance del jabalí europeo en las zonas afectadas.

Finalmente, el funcionario ponderó el enorme impacto indirecto que tiene el turismo de pesca en la economía neuquina, indicando que las encuestas reflejan una fidelidad superior al 90% en los pescadores que regresan en la temporada estival junto a sus familias.

El acto por el Día del Guardafauna —adelantado por el fin de semana largo, dado que la fecha institucional se conmemora cada 16 de junio— concluyó con una emotiva distinción a la trayectoria, donde el gobierno provincial reconoció formalmente los años de servicio dedicados a la conservación de los agentes jubilados Jorge Ernesto González y Héctor Arnoldo Martínez.