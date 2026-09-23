Necrológicas de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026

NAVARRETE, LIRIA Falleció en Neuquén el día 21 de Septiembre a la edad de 95 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 12:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

GAUNA, MARIA VICTORIA Falleció en Neuquén el día 17 de Septiembre a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Del Do, América Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su socia Dra. VOGL Patricia y acompañan a ella y a su familia en este doloroso momento.

AVILES VDA. DE SOTO, EMILIA Falleció en Gral. Roca a los 84 años. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Misión Iglesia del Señor de Calle Tucumán 4479, recibieron sepultura ayer a las 17.30 en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

HERNANDEZ CABELLO, GUSTAVO ENRIQUE CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 94 años y comunica que sus restos serán inhumados el día 22 de septiembre del 2026, a las 09 hs. en el cementerio Central, Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Sartor, Clarita Italia Falleció el 19 de septiembre 2026. Sus sobrinos Aldo, Daniel, Claudio y Alejandro Lázzeri y Luciana, Alejandro, Juan Pablo y Federico Sartor la despiden con afecto y acompañan en el sentimiento a su hija Silvia.

FIGUEROA, RICARDO CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos fueron velados en sala F de calle GODOY 522 e inhumados el dia 21 de septiembre del 2026, a las 16 hs. en el cementerio PROGRESO- Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF.

del DO de VOGL, AMERICA HERMINIA Falleció en Gral. Roca a los 82 años. Su esposo: Guillermo Vogl. Sus hijas: Patricia, Samanta y Andrea y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, recibieron sepultura ayer, previo oficio religioso en la Capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

CAPOBIANCO DE LABAT, GLORIA GLADYS Clínica Roca S.A., su Directorio, sus Socios, Cuerpo Médico y Personal participan con profundo pesar el fallecimiento de la esposa del Dr. Eduardo Labat y madre de su Director, Dr. Sergio Labat.Acompañan a toda la familia Labat en este doloroso momento, expresándoles sus más sentidas condolencias y elevando una oración por su eterno descanso.