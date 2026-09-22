Extienden la alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro hasta el jueves 24 y advierten por ráfagas de viento de 110 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro hasta este jueves 24 de septiembre. Además, en ciertos elevó la advertencia por viento a «naranja». Cuáles son los sectores afectados y los peores horarios.

Mapa | las zonas bajo alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro este miércoles 23

Según el parte del organismo nacional, para este miércoles 23 de septiembre rige una alerta amarilla por «lluvias de variada intensidad». Este nivel implica «valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm», aproximadamente, y el parte aclara que «no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas».

Por otra parte, en otros sectores la alerta se eleva a «naranja», lo que significa un pronóstico por «lluvias fuertes y persistentes». Esto significa que se estiman «valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera local». Asimismo, tampoco se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas.

Del lado rionegrino, las zonas que estarán desde la madrugada hasta la tarde inclusive bajo «alerta amarilla» y luego durante la noche en «alerta naranja» son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



En Neuquén, los lugares bajo alerta amarilla en la madrugada y mañana, y que luego se elevará a «naranja» desde la tarde hasta la noche incluida son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por su parte, estarán toda la jornada del miércoles bajo alerta amarilla:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Por último, las zonas bajo alerta amarilla desde la tarde hasta que termine el miércoles:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Mapa de alerta por lluvia del SMN para este miércoles 23 de septiembre.

La alerta por viento en Neuquén se eleva a «naranja» este miércoles 23

El SMN había emitido una alerta amarilla para este miércoles 23 de septiembre en Neuquén, que implicaba «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

Sin embargo, en algunos sectores elevó la advertencia a naranja: «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 110 km/h«.

Las zonas que estarán bajo alerta amarilla en la tarde y noche de este miércoles son:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Cordillera y Sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Por otro lado, los sectores que pasarán de estar bajo alerta amarilla durante la tarde a «naranja» por la noche son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Mapa de alerta por viento del SMN para este miércoles 23 de septiembre.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro este jueves 24

Según el SMN, en Río Negro continuarán bajo alerta (amarilla) por lluvia este jueves 24 de septiembre desde la madrugada hasta que termine la tarde:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, el panorama es más complejo. En primer lugar, estarán desde el inicio de la madrugada del jueves hasta la tarde inclusive bajo alerta amarilla:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Después, estarán durante la madrugada y la mañana bajo alerta naranja naranja, y luego toda la tarde en alerta amarilla:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por otra parte, iniciarán la madrugada en alerta amarilla, luego se elevará a naranja desde la mañana hasta la tarde inclusive, y culminarán la noche de nuevo en amarillo en:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Por último, estarán bajo alerta amarilla únicamente en la mañana y en la tarde:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Mapa de alerta por lluvia del SMN para este jueves 24 de septiembre.

Cómo sigue la alerta por viento en Neuquén este jueves

El SMN extendió la alerta amarilla por viento en Neuquén hasta este jueves 24 de septiembre. Las zonas que estarán afectadas desde la madrugada hasta horas del mediodía son:

Cordillera y Zona Baja de Huiliches.

Cordillera y Zona Baja de Lácar.

Cordillera, Zona Baja y Sur de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Por su parte, la alerta regirá desde la madrugada hasta la tarde inclusive en:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

